خانه در بارسلونا، رویا یا واقعیت؟

به گزارش ایلنا، نماینده آلوارز برای متوقف کردن گزارش‌های متعدد که ادعا می‌کردند این مهاجم در حال آماده شدن برای زندگی در کاتالونیا است، به سرعت وارد عمل شد. پیش از این شایعاتی منتشر شده بود مبنی بر اینکه برادران این ستاره ۲۶ ساله در بارسلونا در حال جست‌وجوی ملک دیده شده‌اند؛ آن هم در حالی که گزارش‌هایی از انتقال گران‌قیمت او به بلوگرانا در تابستان پیش رو به گوش می‌رسد.

ایدالگو، مدیر برنامه‌های آلوارز، این ادعاها را یک جعل کامل دانست و رد کرد. او تاکید داشت که هیچ‌یک از اعضای خانواده آلوارز به جز برای بازی اخیر آتلتیکو مقابل تیم هانسی فلیک، سفری به بارسلونا نداشته‌اند و تایید کرد که این قهرمان جام جهانی همچنان به زندگی در پایتخت اسپانیا متعهد است.

ایدالگو به شایعات پایان داد

ایدالگو در گفتگو با «موندو دپورتیوو»، هنگامی که درباره اعتبار گزارش‌های مربوط به جست‌وجوی ملک مورد پرسش قرار گرفت، صریح و بی‌پرده صحبت کرد. او خاطرنشان کرد که اعضای خانواده بلافاصله پس از بازی اخیر به مادرید بازگشته‌اند و از آن زمان دیگر در آن شهر حضور نداشته‌اند.

«۱۰۰۰ درصد دروغ است. هیچ‌کدام از اعضای خانواده در بارسلونا نبوده‌اند. آخرین بار مربوط به بازی مقابل آتلتیکو بود و آن‌ها همان روز بعد به مادرید برگشتند.»

اظهارات مبهم آلوارز درباره آینده بلندمدت

علیرغم تکذیب قاطعانه ایجنت او درباره جزئیات این جابه‌جایی، خود آلوارز در پاسخ به سوالاتی درباره آینده‌اش در متروپولیتانو چندان قطعی صحبت نکرده است. در حالی که او تاکید دارد زیر نظر دیگو سیمئونه «خوشحال» است، اما در ماه مارس وقتی توسط رسانه‌ها تحت فشار قرار گرفت، از رد احتمال ترانسفر خودداری کرد. او گفت:

«کسی چه می‌داند، شاید بله، شاید هم نه. من خوشحالم. این سوالی است که همه جا مطرح می‌شود، اما من خوشحالم، به روزمرگی‌هایم فکر می‌کنم و تلاش می‌کنم تا بهترین عملکردم را در اینجا ارائه دهم.»

نبرد نقل‌وانتقالات تابستانی در متروپولیتانو نزدیک است

اگرچه شایعات «خرید خانه» به پایان رسیده، اما بعید است که کلیت ماجرای انتقال به بارسلونا به این زودی‌ها فراموش شود. تیم کاتالانی به شدت به دنبال یک جانشین کلاس جهانی و بلندمدت برای روبرت لواندوفسکی است و آلوارز همچنان در صدر لیست خریدهای آن‌ها قرار دارد.

هفته‌های پایانی فصل لالیگا برای هر دو باشگاه تعیین‌کننده خواهد بود. اگر بارسلونا بتواند منابع مالی لازم را فراهم کند، ممکن است در ماه ژوئن مقاومت آتلتیکو را به چالش بکشد. در حال حاضر، آلوارز روی تمرینات روزانه در مادرید تمرکز کرده است، اما سایه پنجره تابستانی به شدت روی آینده او در پایتخت اسپانیا سنگینی می‌کند.

انتهای پیام/