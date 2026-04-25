هشدار به صدا درآمدن زنگهای خطر برای لیورپول
ادامه مذاکرات تمدید قرارداد سوبوسلای و شایعات رئال مادرید
به لیورپول هشدار داده شده است که با افزایش تمایل رئال مادرید، باید زنگهای خطر در مورد وضعیت قرارداد دومینیک سوبوسلای به صدا درآیند.
به گزارش ایلنا، سوبوسلای از زمان انتقال ۶۰ میلیون پوندی (۸۱ میلیون دلاری) از لایپزیش، به مهرهای کلیدی در آنفیلد تبدیل شده و در ۴۸ بازی این فصل، آمار ۱۲ گل و ۹ پاس گل را از خود به جای گذاشته است. با وجود اینکه قرارداد فعلی او تا ژوئن ۲۰۲۸ اعتبار دارد، این بازیکن ۲۵ ساله در حال نزدیک شدن به مرز حساس دو سال پایانی قرارداد است؛ مقطعی که معمولاً توجه غولهای اروپا را به خود جلب میکند. اکنون مکآلیستر، هافبک پیشین لیورپول، از مدیران باشگاه خواسته تا با رویکردی پیشدستانه، پاداش نرخ کار بالا و توانایی گلزنی این ستاره مجارستانی را بدهند.
مکآلیستر مهره تغییردهنده بازی را شناسایی کرد
برنده پیشین سهگانه در گفتگو با گروسونور کازینو تاکید کرد که باشگاه نباید اجازه دهد چنین بازیکن چندمنظوره و «تغییردهنده بازی» وارد فاز نهایی قراردادش شود. مکآلیستر دوام فیزیکی و تخصص این هافبک در ضربات ایستگاهی را از دلایلی دانست که او را به سرعت به چهره محبوب هواداران تبدیل کرده است.
او در گفتگو با لیورپول اکو درباره ضرورت توافق جدید و مشارکت ورزشی عظیم سوبوسلای توضیح داد: "مطمئن هستم همین حالا که صحبت میکنیم، لیورپول در حال بررسی این موضوع است. وقتی وارد محدوده زیر دو سال میشوید، زنگهای خطر باید کمی به صدا درآیند. اما اطمینان دارم که آنها در حال گفتگوهای مستمر برای طولانیتر کردن این قرارداد هستند، چون او خرید فوقالعادهای بوده و واقعاً در این پیراهن رشد کرده است."
وی افزود: "او یک تغییردهنده بازی است. باز هم وقتی درباره ضربات ایستگاهی و توپهای مرده صحبت میکنیم، برخی از ضربات آزادی که او توانایی گل کردنشان را دارد، بینظیر هستند. او در کنار پاس گلهایش، گلهای فوقالعادهای هم زده است. اما نکته مهم درباره سوبوسلای این است که او یک ورزشکار بینظیر است و مسافت زیادی را در زمین پوشش میدهد."
مکآلیستر ادامه داد: "توصیه من به هر بازیکنی در هر باشگاهی این است که اگر مثل سوبوسلای دوندگی داشته باشید، همیشه به محبوب هواداران تبدیل میشوید، چون به آنها نشان میدهید که قرار است تمام توان خود را بگذارید. وقتی او به جلو میرود و زمانی که برای کمک به خط دفاعی به عقب برمیگردد، یک ورزشکار پدیدهوار است."
رهبر آینده در انتظار
فراتر از آمارهای فنی، سوبوسلای به دلیل تجربه رهبری تیم ملی مجارستان، به طور فزایندهای به عنوان جانشین طبیعی ویرجیل فندایک برای بستن بازوبند کاپیتانی دیده میشود. سبک بازی فداکارانه و رهبری او در عمل، طبق گزارشها مهرههای باسابقه رختکن آنفیلد را تحت تاثیر قرار داده است.
مکآلیستر با توضیح بیشتر درباره اینکه چرا شماره هشت تیم برای کاپیتانی مناسب است و با انتقال ارزیابی مثبت خود فندایک، اضافه کرد: "کاپیتانها سبکهای متفاوتی دارند. ویرجیل در خط دفاعی بسیار آرام و مانند یک رولزرویس است. او آرامش خود را نشان میدهد و از آن دسته افرادی نیست که مدام مشت گره کند یا سر همتیمیهایش فریاد بزند. اما سبک سوبوسلای او را به کسی تبدیل میکند که میتواند یک کاپیتان باشد."
او همچنین خاطرنشان کرد: "او همین حالا هم کاپیتان کشورش است، مگر نه؟ چیزی که او نشان میدهد، نرخ کارش در کنار توانایی آشکار اوست. روشی که او خود را در زمین مدیریت میکند و آن نرخ کار خالص، باید برای اطرافیانش الهامبخش باشد. همین ویژگیهاست که او را به یک کاپیتان احتمالی برای لیورپول تبدیل میکند."
سایه سنگین مادرید
روایت پیرامون آینده سوبوسلای پس از افشاگریهای مارکو روسی، سرمربی مجارستان، تغییر کرده است؛ کسی که ادعا کرد این هافبک از دوران کودکی، مادرید را به عنوان مقصد نهایی خود در نظر داشته است. در حالی که روسی تایید کرد ماندن در لیورپول همچنان یک احتمال قوی است، اما سخنان او طبق گزارشها مدیران برنابئو را به حالت آمادهباش درآورده است. لیورپول اکنون با تابستانی پرمخاطره روبروست که باید میان تمایل خود برای حفظ ستاره تیم و واقعیت جاهطلبیهای حرفهای و طولانیمدت او در اسپانیا، تعادلی برقرار کند.