ادعای یک روزنامه ایتالیایی
پپ گواردیولا در تیررس تیم ملی ایتالیا
طبق ادعای یک روزنامه معتبر، فدراسیون فوتبال ایتالیا به طور جدی پپ گواردیولا را به عنوان سرمربی بعدی آتزوری در نظر دارد.
به گزارش ایلنا، روزنامه معتبر «گاتزتا دلو اسپورت» در گزارشی تازه فاش کرد که فدراسیون فوتبال ایتالیا به شکلی جدی پپ گواردیولا را به عنوان سرمربی آینده آتزوری زیر نظر گرفته است و مدیران ارشد این فدراسیون به طور فعالانه در حال بررسی شرایط این انتقال بزرگ هستند. بر اساس این گزارش، سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی برای اتخاذ تصمیم نهایی در مورد آینده حرفهای خود آزادی کامل دارد و سران فوتبال ایتالیا بر این باورند که موظف هستند تمام تلاش خود را برای متقاعد کردن او جهت پذیرش هدایت تیم ملی ایتالیا به کار ببندند.
گواردیولا در حال حاضر تا پایان ژوئن ۲۰۲۷ با باشگاه منچسترسیتی قرارداد دارد و اخیراً نیز در اظهارنظرهایی اشاره کرده بود که قصد دارد تا پایان مهلت این قرارداد در جمع سیتیزنها باقی بماند. با این حال، اشتیاق ایتالیاییها برای به خدمت گرفتن یکی از بزرگترین تئوریسینهای تاریخ فوتبال، میتواند فصل جدیدی از گمانهزنیها را در بازار نقلوانتقالات مربیان باز کند.