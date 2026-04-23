به گزارش ایلنا، منابع رسمی گزارش دادند که در جریان درگیری میان هواداران تیم‌های اتلتیکو ناسیونال و جونیور بارانکیا در مرکز شهر بوگوتا (کلمبیا)، دست‌کم دو نفر جان خود را از دست دادند.

طبق اطلاعات اولیه پلیس متروپولیتن، این حادثه در شهرک سانتافه در مرکز بوگوتا رخ داده است؛ جایی که طرفداران دو تیم با یکدیگر مواجه شدند و درگیری شدیدی میان آن‌ها شکل گرفت که ظاهراً در آن از سلاح گرم نیز استفاده شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، این نزاع زمانی آغاز شد که یکی از گروه‌ها شعارهایی را علیه هواداران تیم مقابل سر داد و همین موضوع جرقه درگیری را زد؛ این در حالی است که امروز هیچ مسابقه‌ای در برنامه بازی‌های بوگوتا پیش‌بینی نشده بود.

قربانیان توسط رهگذران به مراکز درمانی محلی منتقل شدند، اما دقایقی بعد جان باختند و هویت آن‌ها هنوز تأیید نشده است.

مقامات بوگوتا با حضور نیروهای پلیس و سازمان‌های امدادی، عملیاتی را در منطقه آغاز کرده و اعلام کردند که در ساعات آینده گزارش رسمی با جزئیات دقیق اتفاقات رخ‌داده را ارائه خواهند داد.

این حادثه به لیست دیگر رویدادهای خشونت‌آمیز مرتبط با فوتبال در کلمبیا اضافه می‌شود؛ جایی که درگیری میان گروه‌های هواداری منجر به حوادث جدی در داخل و خارج از ورزشگاه‌ها شده و مقامات را وادار به تقویت تدابیر امنیتی و اقدامات پیشگیرانه کرده است.

انتهای پیام/