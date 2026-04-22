به گزارش ایلنا، تیم تحت هدایت روزنیور از همان دقایق ابتدایی کاملاً بی‌نظم به نظر می‌رسید و تنها پس از سه دقیقه، دروازه‌اش توسط فردی کادی‌اوغلو باز شد؛ در ادامه نیز گل‌های جک هینشلوود و دنی ولبک بر تیره روزی‌های این تیم افزود. این شکست باعث شد تا باشگاه برای اولین بار در ۱۱۴ سال اخیر، متحمل پنج باخت پیاپی در لیگ بدون حتی یک گل زده شود.

چالوبا که برای اولین بار در یک ماه گذشته به ترکیب اصلی بازگشته بود، خود را در مرکز یک تلاش دفاعی مستاصلانه یافت. هرچند او با نجات دروازه از روی خط در نیمه اول یک صحنه درخشان خلق کرد، اما در نهایت عضوی از خط دفاعی بود که در لحظاتی کاملاً درمانده به نظر می‌رسید. روزنیور پس از بازی هیچ ملاحظه‌ای نکرد و عملکرد تیمش را «از هر نظر غیرقابل قبول» خواند.

پاسخ متقابل چالوباه

چالوبا با دیدگاه روزنیور درباره این مسابقه مخالفت کرد. او بلافاصله به تمجید از تلاش هم‌تیمی‌هایش در چلسی پرداخت و اشاره کرد که کار بیشتری از دست آن‌ها ساخته نبوده است. این مدافع در دفاع مستقیم از رختکن تیم، به وضوح اعلام کرد که علیرغم نتیجه ثبت شده، توان بدنی بازیکنان در سطح بالایی به کار گرفته شده است. چالوباه تاکید کرد: «شخصاً فکر می‌کنم بچه‌ها با تمام وجود دویدند. همه در رختکن خسته هستند. این موضوع هیچ ربطی به کم‌کاری یا تلاش نکردن ندارد. ما تمام توانمان را گذاشتیم، فقط امروز شکست خوردیم.»

روزنیور نگرش بازیکنان را مقصر دانست

در همین حال، روزنیور در ارزیابی خود از این نمایش بسیار تند برخورد کرد؛ او به جای اشاره به ضعف‌های ساختاری که باعث شد تیمش بارها در سواحل جنوبی از هم بپاشد، وضعیت روانی بازیکنان را هدف قرار داد. روزنیور با صراحت بیان کرد: «بحث امشب تاکتیک نبود، بحث میل به پیروزی بود.» تضاد میان دیدگاه سرمربی و اظهارات چالوباه، نشان‌دهنده یک شکاف ارتباطی جدی بین کادر فنی و بازیکنان داخل زمین است.

