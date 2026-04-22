به گزارش ایلنا، سه شنبه شب، آبی‌ها متحمل شکست خردکننده دیگری در لیگ برتر شدند. شاگردان روزنیور با نتیجه ۳ بر صفر (۱-۰ در نیمه اول) مابین برایتون شکست خوردند تا پنجمین باخت متوالی خود در سطح اول فوتبال انگلیس را تجربه کنند. طبق گزارش BBC، روند فعلی نتایج ضعیف برایتون بدترین دوران آن‌ها از سال ۱۹۱۲، یعنی سال غرق شدن کشتی تایتانیک، محسوب می‌شود. این سه امتیاز باعث شد تا مرغان دریایی با صعود در جدول، جایگاه ششم را از چلسی بربایند؛ رتبه‌ای که در صورت قهرمانی استون ویلا در لیگ اروپا، می‌تواند به سهمیه لیگ قهرمانان تبدیل شود.

روزنیور: عملکرد تیم غیرقابل دفاع بود

روزنیور پس از پایان بازی به وضوح خشمگین بود. این مربی انگلیسی در گفتگو با اسکای اسپورتس، نمایش تیمش را «غیرقابل دفاع» توصیف کرد و گفت: «این بازی از هر نظر غیرقابل قبول بود. من عمیقاً ناامید هستم و احساس کرختی می‌کنم. نگرش تیم پذیرفتنی نبود. من بارها و بارها از بازیکنان دفاع کرده‌ام، اما امشب هیچ حرفی برای گفتن وجود نداشت.» سرمربی آبی‌ها در ادامه افزود: «یک چیزی باید به صورت اساسی تغییر کند. من مسئولیت را می‌پذیرم، اما بعد از امشب بازیکنان باید نگاهی جدی و سخت به خودشان در آینه بیندازند. شما می‌توانید از تاکتیک حرف بزنید، اما تاکتیک بعد از اصول اولیه قرار می‌گیرد. من نمی‌توانم مدام به اینجا بیایم و از برخی چیزهایی که شاهدش هستیم دفاع کنم.» او همچنین اضافه کرد: «من نمی‌توانم به سادگی دروغ بگویم. من حقیقت را آشکارا خواهم گفت و آن نمایش در هر زمینه‌ای غیرقابل قبول بود.»

برتری مطلق برایتون در میدان

چلسی در نیمه اول مقابل برایتون رویکردی محتاطانه در پیش گرفت. فردی کادی‌اوغلو (دقیقه ۳) روی کرنر پاسکال گروس گل اول را به ثمر رساند، جک هینشلوود (دقیقه ۵۶) گل دوم را اضافه کرد و دنی ولبک بازیکن تعویضی (دقیقه ۱+۹۰) جشنواره گل برایتون را تکمیل کرد.

شاگردان هورزلر حتی می‌توانستند یک ضربه پنالتی به دلیل خطای هند دریافت کنند؛ زمانی که مارک کوکوریا توپ را در آستانه ورود به دروازه دفع کرد (دقیقه ۵۴). با این حال، گل دوم برایتون نیز با خطای هند یانکوبا مینته همراه بود. چلسی در این دیدار کاپیتان ریس جیمز و مهره‌های کلیدی چون کول پالمر و ژائو پدرو را در اختیار نداشت و به همین دلیل روزنیور با سیستم پنج دفاعه آرایش تیمش را تغییر داد که منجر به بازی عصبی آن‌ها شد.

پس از گذشت نیم ساعت، آمار برایتون با ۷ شلیک در چارچوب مقابل صفر و ۱۵ لمس توپ در محوطه جریمه مقابل ۱، برتری مطلق آن‌ها را نشان می‌داد. هورزلر با این نتیجه روند درخشان خود را تمدید کرد و در ۱۰ تقابل اخیر مقابل مربیان انگلیسی شکست‌ناپذیر باقی ماند؛ در تاریخ تنها لوئیز فلیپه اسکولاری، سرمربی فاتح جام جهانی، توانسته با ۱۱ بازی بدون شکست همراه چلسی، رکورد بهتری ثبت کند.

