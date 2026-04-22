آرایشگر کوکوریا ترکیب چلسی برای بازی مقابل برایتون را لو داد

به گزارش ایلنا به نقل از دیلی‌میل، هواداران چلسی مدت‌ها پیش از تحویل لیست رسمی بازیکنان در ورزشگاه آمکس، از غیبت ستاره تیمشان کول پالمر و همچنین ژائو پدرو مطلع شدند. منبع این افشاگری حساب کاربری @Rileyeagles_ در شبکه اجتماعی X بود که گفته می‌شود به آرایشگر اختصاصی مدافع اسپانیایی، مارک کوکوریا، تعلق دارد.

او در پست خود نوشت: «پالمر و ژائو پدرو هر دو امشب به دلیل مصدومیت غایب هستند. این هم از خبر اختصاصی شما.» این مطلب در کنار تصویری از پشت سر فردی که در حال اصلاح مو بود منتشر شد که ادعا می‌شد متعلق به کوکوریاست، هرچند چهره او دیده نمی‌شد. صحت این اطلاعات زمانی تایید شد که پالمر به دلیل مشکل همسترینگ از ترکیب کنار رفت و پدرو نیز نتوانست از مصدومیتی که باعث غیبتش در دیدار مقابل منچستریونایتد شده بود، رهایی یابد. در پی این اتفاق، حساب کاربری مذکور و توییت اصلی حذف شده‌اند.

پیچیدگی جدید در ماجرای جاسوس تیم روزنیور

این رخنه امنیتی جدید در حالی رخ داد که روزنیور پیش از این تاکید کرده بود باشگاه مشکلات مربوط به لو رفتن اخبار داخلی را برطرف کرده است. در اوایل فصل جاری، انتشار ترکیب اصلی آبی‌ها پیش از هر دو بازی رفت و برگشت مقابل پاری‌سن‌ژرمن در لیگ قهرمانان، باعث سرافکندگی باشگاه شده بود. با این حال، روزنیور اعلام کرده بود که این معما حل شده و منبع آن خارج از باشگاه شناسایی شده است. روزنیور در آن مقطع به خبرنگاران گفت: «ما می‌دانیم (او کیست). این اتفاق از طرف کسی که قصد دشمنی با من یا تیم را داشته باشد، رخ نداده است. ما منبع انتشار را می‌شناسیم و با این موقعیت برخورد کرده‌ایم.»

عملکرد غیرقابل قبول و ثبت یک رکورد منفی تاریخی

حواشی مربوط به لو رفتن ترکیب با یک نمایش فاجعه‌بار در زمین مسابقه تکمیل شد. چلسی با نتیجه ۳ بر ۰ مقابل برایتون درهم کوبیده شد و حتی موفق نشد یک ضربه در چارچوب طی کل جریان بازی ثبت کند. نبود روحیه جنگندگی در تیم میهمان منجر به پنجمین شکست پیاپی آن‌ها در لیگ برتر بدون حتی یک گل زده شد که بدترین آمار آن‌ها از سال ۱۹۱۲ تاکنون به شمار می‌رود. روزنیور در ارزیابی پس از بازی خود بسیار تند ظاهر شد و به وضوح از نبود حرفه‌ای‌گری در تیمش خشمگین بود.

او در گفتگو با اسکای اسپورتس اظهار داشت: «این نمایش در تمام ابعاد بازی غیرقابل قبول بود، نگرش ما هم غیرقابل قبول بود.» این شکست باعث سقوط چلسی به رده هفتم جدول لیگ برتر شد و آن‌ها را از سهمیه لیگ قهرمانان دورتر کرد تا فصل برای آن‌ها در آستانه فرو رفتن در تاریکی مطلق قرار بگیرد.

افزایش فشارها پیش از تقابل با لیدز

مشکلات داخلی به روند نتایج ضعیف تیم اضافه شده است؛ تیمی که در هشت بازی اخیر خود در تمامی رقابت‌ها، هفت بار شکست خورده است. در حالی که تنها چهار بازی به پایان لیگ باقی مانده، اکنون تمام تمرکز روی نیمه‌نهایی جام حذفی مقابل لیدز قرار دارد. این مسابقه برای روزنیور به یک دیدار حیاتی برای پیروزی تبدیل شده است؛ کسی که هشدار داده برای اصلاح فرهنگ حاکم بر باشگاه، «تغییرات اساسی» مورد نیاز است.

