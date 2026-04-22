چمپیونشیپ پیشنهاد استفاده از VAR ارزان را رد کرد
باشگاههای چمپیونشیپ با طرح استفاده از نسخه ساده و کمهزینه VAR مخالفت کردند و این فناوری دستکم تا فصل ۲۷-۲۰۲۶ در این لیگ اجرا نخواهد شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش رسانههای انگلیسی، کمیته داوران لیگ فوتبال انگلیس که مسئولیت نظارت بر رقابتهای دسته دوم تا چهارم را برعهده دارد، پیشنهاد کرده بود نسخه سادهتری از VAR در چمپیونشیپ به کار گرفته شود؛ سیستمی ارزانتر که به مربیان اجازه میدهد در طول مسابقه تعداد محدودی درخواست بازبینی صحنههای بحثبرانگیز داشته باشند.
با وجود این، باشگاههای چمپیونشیپ در رأیگیری اخیر با این ایده مخالفت کردند. مهمترین دلایل رد طرح، نگرانی از اتلاف وقت، کند شدن روند بازی و همچنین هزینههای مربوط به نصب دوربینها و تجهیزات لازم عنوان شده است.
در نتیجه، این لیگ همچنان بدون VAR ادامه خواهد داد؛ هرچند فناوری خط دروازه همچنان در مسابقات مورد استفاده قرار میگیرد.