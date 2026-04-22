چلسی باز هم غافلگیر شد

به گزارش ایلنا، وضعیت چلسی همچنان نگران‌کننده به نظر می‌رسد و نتایج اخیر این تیم باعث افزایش انتقادها از لیام روزنیور شده است. آبی‌های لندن با وجود در اختیار داشتن ستاره‌های بزرگ، هنوز نتوانسته‌اند مشکلات فنی خود را برطرف کنند و عملکرد ناپایدارشان ادامه دارد.

چلسی که در کورس کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا نیز با شکست مقابل منچستریونایتد ضربه خورده بود، در دیدار برابر برایتون هم شروع خوبی نداشت و خیلی زود دروازه‌اش را باز شده دید.

در دقیقه ۳ این مسابقه، برایتون از روی یک ضربه کرنر به گل رسید. ارسال توپ به محوطه جریمه در میان شلوغی مقابل دروازه به فردی کادی‌اوغلو رسید و این بازیکن با ضربه‌ای دقیق دروازه چلسی را باز کرد.

این گل زودهنگام شرایط را برای چلسی دشوارتر کرد؛ چرا که در صورت پیروزی برایتون در این مسابقه، این تیم از چلسی عبور کرده و در جدول رده‌بندی بالاتر از آبی‌های لندن قرار خواهد گرفت.

