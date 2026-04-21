رسوایی بزرگ در ایتالیا با حضور فوتبالیستهای سریآ
پلیس ایتالیا از کشف یک باند سازمانیافته فحشا خبر داد که دهها بازیکن سریآ و یک راننده فرمول یک از مشتریان آن بودهاند و بیش از ۱.۲ میلیون یورو از درآمدهای غیرقانونی این شبکه ضبط شده است.
به گزارش ایلنا، پلیس ایتالیا اعلام کرد یک شبکه بزرگ فحشا را شناسایی کرده که طبق تحقیقات، ۵۰ بازیکن فوتبال سریآ و یک راننده فرمول یک از خدمات آن استفاده کردهاند. نیروهای پلیس چهار متهم اصلی این پرونده را با حکم حبس خانگی تحت نظر قرار داده و بیش از ۱.۲ میلیون یورو از سودهای بهدستآمده از این فعالیت غیرقانونی را مصادره کرده است.
بر اساس گزارشها، یک شرکت تبلیغاتی خدماتی گرانقیمت برای مشتریان ثروتمند ارائه میکرده که شامل اقامت، شام در رستورانهای لوکس میلان و فعالیتهای منافی عفت بوده است.
رسانههای ایتالیایی اعلام کردهاند که دهها بازیکن سریآ، از جمله برخی ستارگان دو تیم اینتر و میلان، از مشتریان این شبکه بودهاند. با وجود این، بازیکنان و سایر استفادهکنندگان از خدمات شبکه در این مرحله تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتهاند.
در همین حال، روزنامه لا گاتزتا مکالمات تلفنی منتشر کرده که نشان میدهد یکی از دوستان یک راننده فرمول یک ناشناس با این شرکت تماس گرفته و گفته: «یک دوست دارم که راننده فرمول یک است و میخواهد از خدمات شما استفاده کند.»
همچنین در این پرونده ادعا شده که افراد مرتبط با این شبکه از نیتروژن اکسید (گاز خنده) بهعنوان ماده مخدر تفریحی استفاده میکردهاند.