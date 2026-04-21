حمایت صددرصدی مالکان از روزنیر
سرمربی چلسی با پشتوانه کامل به کارش ادامه میدهد
لیام روزنیر، سرمربی چلسی، تاکید کرد که علیرغم ثبت چهار شکست پیاپی در لیگ بدون حتی یک گل زده، حمایت «۱۰۰ درصدی» مالکان باشگاه را با خود دارد.
به گزارش ایلنا، این مربی ۴۱ ساله جانشین انزو مارسکا شد که در روز اول سال نو باشگاه را ترک کرد، اما شکست خانگی روز شنبه مقابل منچستریونایتد، چلسی را در فاصله هفت امتیازی با لیورپول رده پنجمی قرار داده است. این وضعیت باعث شده شانس آبیها برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا – که هدف حداقلی باشگاه در ابتدای فصل بود – در هالهای از ابهام قرار بگیرد.
وقتی از روزنیر پرسیده شد که آیا حمایت ارکان باشگاه را حس میکند، او پاسخ داد: «۱۰۰ درصد. آنها در گفتگوهای روزمره ما حامی من بودهاند؛ مدیران ورزشی درگیر در کار نیز در حمایت از من و تیم فوقالعاده بودهاند.» «ما به آنها تکیه کردهایم. میدانیم که در حال حاضر باید در مسابقات فوتبال پیروز شویم.»
هفته گذشته، بهداد اقبالی، یکی از مالکان مشترک و تأثیرگذار باشگاه، اعلام کرد که سلسلهمراتب مدیریتی همچنان پشت روزنیر ایستادهاند و افزود: «البته که این حرفه بر پایه نتایج است، اما ما فکر میکنیم او میتواند در درازمدت موفق باشد.» اقبالی همچنین گفت که چلسی در تابستان به دنبال جذب بازیکنان باتجربهتر خواهد بود و اگر طرح فعلی جواب ندهد، «برنامه را تغییر خواهند داد»؛ چرا که آنها جوانترین ترکیب لیگ برتر را ساختهاند.
روزنیر در مورد اظهارات مالک باشگاه اضافه کرد: «او جامهای مداوم و موفقیتهای پایدار برای این باشگاه میخواهد. این همان چیزی است که دربارهاش صحبت کردهایم؛ در مورد زمان حال، تابستان و چگونگی ساختن تیم.» «همه ما در مورد کارهایی که باید انجام دهیم، کارهایی که میخواهیم انجام دهیم و آنچه برای بازگرداندن این باشگاه به جایگاهی که لیاقتش را دارد لازم است، کاملاً شفاف هستیم.»
عذرخواهی فوفانا، تردید در مورد ژائو پدرو
پس از شکست خانگی روز شنبه مقابل منچستریونایتد، ویدئویی در شبکههای اجتماعی وایرال شد که نشان میداد وسلی فوفانا، مدافع تیم، ظاهراً تلاشهای جاستین واکر، مربی تیم اصلی و یکی از دستیاران روزنیر، برای صحبت با خود را نادیده میگیرد. روزنیر گفت که این بازیکن بابت واکنش خود عذرخواهی کرده است و این اتفاق بر انتخاب او برای سفر روز سهشنبه به برایتون تأثیری نخواهد داشت.
روزنیر گفت: «من در این باره با او صحبت کردهام و او فقط از اینکه بازی را باختیم ناامید است.» «من فکر میکنم او میتوانست آن احساس را به شکل بهتری نشان دهد و این چیزی است که با او در میان گذاشتهام، اما آنچه از بیرون دیده میشود با واقعیت متفاوت است.» «واقعیت این است که من گروه واقعاً خوبی دارم. وس بابت واکنشش عذرخواهی کرد، اما اینها بازیکنان جوانی هستند که مرتکب اشتباه میشوند.»
روز سهشنبه، چلسی استوائو ویلیان را که روز شنبه با مصدومیت همسترینگ از زمین خارج شد، در اختیار نخواهد داشت؛ در حالی که وضعیت ژائو پدرو، مهاجم تیم، نیز همچنان در هالهای از ابهام است و او باید تست آمادگی جسمانی نهایی را پشت سر بگذارد. لوی کولویل، مدافع تیم که به دلیل مصدومیت طولانیمدت زانو دور از میادین بود، روز جمعه در یک بازی پشت درهای بسته به میدان رفت، اما همچنان در دسترس نیست و قرار است روز شنبه دقایق بیشتری برای تیم زیر ۲۱ سال چلسی بازی کند.