منچستریونایتد باید در تابستان سراغ ستاره آرسنال برود

به گزارش ایلنا، پل اسکولز، اسطوره باشگاه منچستریونایتد، در اظهارنظری جالب توجه، دکلان رایس را به عنوان هدف نقل و انتقالاتی ایده‌آل و «رویایی» خود برای تابستان پیش رو معرفی کرده است. این صحبت‌ها نشان‌دهنده تغییر موضع آشکار اسکولز است؛ چرا که او پیش از این انتقاداتی را به عملکرد این ستاره در آرسنال وارد کرده بود.

اسکولز در پادکست «خوب، بد و فوتبال» اعتراف کرد که قبلاً کمی از رایس انتقاد کرده است، اما اکنون معتقد است یونایتد برای حل مشکلات دیرینه خود به یک «هافبک میانی تمام‌عیار» مانند او نیاز مبرم دارد. او همچنین ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه منچستریونایتد دیگر جذابیت گذشته را برای ستارگان بزرگ ندارد، قاطعانه رد کرد. اسکولز با تاکید بر اینکه هر مربی و بازیکنی می‌تواند یک هدف واقع‌بینانه برای شیاطین سرخ باشد، گفت: «چه کسی برای یونایتد یک هدف واقع‌بینانه نیست؟ من این موضوع را باور ندارم و فکر می‌کنم جذب هر کسی برای یونایتد امکان‌پذیر است.»

نیاز فوری یونایتد به تقویت خط میانی، با تایید قطعی بودن جدایی کاسمیرو در پایان فصل که خلاء عظیمی در تیم ایجاد خواهد کرد، بیش از پیش احساس می‌شود. به همین منظور، نام منچستریونایتد در کنار هافبک‌های دیگری از لیگ برتر نظیر آدام وارتون، ساندرو تونالی و الیوت اندرسون نیز شنیده می‌شود.

شیاطین سرخ اخیراً تحت هدایت مایکل کریک به عنوان سرمربی موقت، روند رو به رشدی را در پیش گرفته‌اند و بازگشت به لیگ قهرمانان اروپا برای آن‌ها کاملاً در دسترس است. از این رو، پنجره نقل و انتقالات پیش رو به عنوان یک آزمون حیاتی برای سنجش جاه‌طلبی‌های تیم مدیریتی سر جیم راتکلیف در نظر گرفته می‌شود.

در سوی مقابل اما شرایط برای دکلان رایس کاملاً متفاوت است. آرسنال در حال حاضر در یک رقابت تنگاتنگ و نفس‌گیر با منچسترسیتی برای کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر می‌جنگد و انتظار می‌رود این هافبک انگلیسی نقش بسیار مهم و کلیدی در هفته‌های سرنوشت‌ساز پایانی برای توپچی‌ها ایفا کند.

