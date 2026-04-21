لامین یامال در مسیر لئو
پدیده بارسلونا پس از کسب جایزه لاروس از رویاهای بزرگش گفت
لامین یامال، پدیده درخشان بارسلونا، پس از دریافت جایزه معتبر بهترین ورزشکار جوان سال ۲۰۲۶ از سوی آکادمی لاروس، اعتراف کرد که هدفش دنبال کردن مسیر و پا گذاشتن جای پای اسطوره بیتکرار کاتالانها، یعنی لیونل مسی است.
به گزارش ایلنا، این مهاجم ۱۸ ساله از فرصت حضور در این مراسم باشکوه استفاده کرد تا به نماد آرژانتینی فوتبال ادای احترام کند؛ بازیکنی که همچنان تنها فوتبالیست تاریخ محسوب میشود که توانسته جایزه اصلی «بهترین ورزشکار مرد سال لاروس» را از آن خود کند.
مراسم جوایز ورزشی جهانی لاروس در سال ۲۰۲۶، جایگاه یامال را به عنوان یکی از تأثیرگذارترین چهرههای ورزش مدرن تثبیت کرد. این مراسم که برای تجلیل از برترین عملکردهای فردی و تیمی در تمامی رشتهها برگزار شد، از این نوجوان اسپانیایی به دلیل مشارکت فوقالعادهاش در موفقیتهای اخیر بارسلونا و تیم ملی اسپانیا تقدیر کرد. این جایزه جدید، دومین سال پیاپی است که آکادمی لاروس از این بال تکنیکی تجلیل میکند؛ او پیش از این در سال ۲۰۲۵ نیز جایزه تاریخی «پدیده سال» را به دست آورده بود.
ستایش برای یک الگو
یامال پس از دریافت تندیس، از اینکه اولین برنده دستهبندی «ورزشکار جوان سال» شده است، ابراز افتخار کرد؛ بهویژه با توجه به استانداردهایی که مسی تعیین کرده است. فوقستاره آرژانتینی همچنان تنها فوتبالیست تاریخ است که عنوان اصلی بهترین ورزشکار مرد سال را کسب کرده؛ افتخاری که اولین بار در سال ۲۰۲۰ به آن دست یافت و بار دیگر در سال ۲۰۲۳ آن را تکرار کرد.
یامال در توصیف میراث مردی که امیدوار است در نیوکمپ مسیر او را تکرار کند، گفت: «خیلی خوشحالم که اولین کسی هستم که این جایزه را برای بهترین ورزشکار جوان دریافت میکند. این مایه افتخار است. وقتی متوجه میشوید که یک ورزشکار فقط اسطوره رشته خودش نیست، بلکه اسطوره تمام ورزشهاست؛ یعنی مسی، که برای من بهترین بازیکن تاریخ است و اگر بزرگترین ورزشکار تمام دوران نباشد، قطعاً در کنار بقیه بزرگان در آن سطح قرار دارد.»
او ادامه داد: «او فراتر از یک الگوست. فکر میکنم همه به خاطر کارهایی که انجام داده به او احترام میگذارند. او بخشی از دوران کودکی هر بچهای بوده که در پارک یا مدرسه فوتبال بازی کرده است و امیدوارم بتوانم جای پای او بگذارم.»
پیشتازی در نسل جدید
رشد یامال خیرهکننده بوده است؛ او نقشی محوری در کسب سهگانه داخلی بارسلونا (لالیگا، سوپرجام اسپانیا و کوپا دل ری) در فصل ۲۵-۲۰۲۴ ایفا کرد. او همچنین در جریان قهرمانی اسپانیا در یورو ۲۰۲۴ درخشید و تواناییاش در تأثیرگذاری در بزرگترین میادین در چنین سن کمی، باعث شده تا ناخودآگاه با بزرگان تاریخ فوتبال مقایسه شود.
برنده جایزه لاروس با پیامی درباره نقش خود در آینده ورزش، صحبتهایش را اینگونه به پایان رساند: «سپاسگزارم که مشارکت من در موفقیتهای تیم در سال ۲۰۲۵ با این جایزه لاروس دیده شده است. معتقدم ورزش قدرت تغییر جهان را دارد. این تندیس نماینده نسل جدیدی از ورزشکاران است که میتوانند این تغییر را ایجاد کنند. افتخار میکنم که اولین دریافتکننده این جایزه هستم.»
سلطه داخلی و رویاهای جام جهانی
یامال اکنون به بازیهای باشگاهی بازمیگردد تا بارسلونا روز چهارشنبه به مصاف سلتاویگو برود؛ آنها به دنبال حفظ فاصله ۹ امتیازی خود در صدر جدول لالیگا هستند. این بال جوان پس از حذف اخیر تیمش از لیگ قهرمانان مقابل اتلتیکو مادرید، همچنان مهرهای حیاتی در تلاش آبیاناریها برای کسب عنوان قهرمانی محسوب میشود. فراتر از وظایف باشگاهی، انتظار میرود این نوجوان ستون اصلی تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ باشد؛ جایی که «لاروخا» به دنبال شکار دومین تاج و تخت جهانی خود است.