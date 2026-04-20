احتمال بازگشت آلیسون به ترکیب لیورپول مقابل منچستریونایتد
گزارشها از احتمال بازگشت آلیسون بکر به ترکیب لیورپول در دیدار برابر منچستریونایتد خبر میدهند؛ دیداری که ممکن است نخستین حضور دوباره دروازهبان برزیلی پس از دوره مصدومیت باشد.
به گزارش ایلنا و به نقل از نشریه «اتلتیک»، آلیسون بکر دروازهبان لیورپول ممکن است در دیدار آینده این تیم مقابل منچستریونایتد به ترکیب بازگردد.
این دروازهبان برزیلی در هفتههای اخیر به دلیل مشکلات عضلانی و مصدومیت از ترکیب تیمش دور بوده و چند مسابقه را از دست داده است. با این حال روند بهبودی او ادامه دارد و کادر فنی لیورپول امیدوار است بتواند از او در بازی مقابل منچستریونایتد استفاده کند.
طبق این گزارش، برنامه فعلی باشگاه لیورپول این است که آلیسون برای دیدار خارج از خانه برابر منچستریونایتد در اولدترافورد آماده بازگشت شود؛ مسابقهای که در صورت رسیدن این دروازهبان به شرایط مسابقه، میتواند نخستین حضور او پس از دوره مصدومیت باشد.
آلیسون یکی از مهرههای کلیدی لیورپول در سالهای اخیر محسوب میشود و بازگشت او میتواند نقش مهمی در تقویت خط دفاعی این تیم در دیدارهای حساس پیش رو داشته باشد.