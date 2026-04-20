مهاجم جوان گل گهر به تیم ملی دعوت شد

مهاجم جوان تیم گل گهر سیرجان به تمرینات تیم ملی فوتبال فراخوانده شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، به دلیل بیماری تنفسی به وجود امده برای احسان محروقی بازیکن تیم فولاد خوزستان و از دست دادن چند روز ابتدایی تمرینات تیم ملی، کادرفنی تصمیم به دعوت از پوریا شهرآبادی بازیکن جوان باشگاه گل گهر سیرجان گرفت تا امروز خودش را به کادرفنی معرفی کند.

شایان ذکر است امیر قلعه نویی اسامی 30 بازیکن را برای دور نخست این دوره از تمرینات اعلام کرده است.

