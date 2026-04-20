حضور حدادی در آخرین تمرین پرسپولیس
مدیرعامل پرسپولیس در آخرین تمرین این تیم پیش از وقفه ملی، بر ادامه لیگ و تعیین منصفانه نمایندگان ایران در آسیا تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس صبح امروز دوشنبه از ساعت ۱۱ در زمین شماره ۳ ورزشگاه آزادی برگزار شد؛ تمرینی که با حضور پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه، همراه بود.
حدادی پیش از آغاز تمرین دقایقی با بازیکنان گفتوگو کرد و با اشاره به شرایط فعلی لیگ، تاکید داشت که باشگاه پرسپولیس همچنان بر ادامه رقابتها اصرار دارد تا تکلیف سهمیههای آسیایی در زمین مسابقه مشخص شود.
او در بخشی از صحبتهای خود، با اشاره به تمرینات پرسپولیس، اظهار کرد: «ما مصر هستیم لیگ ادامه پیدا کند و انتخاب نمایندگان ایران بر اساس یک روند کامل فوتبالی و بر اساس مسابقه انجام شود، اما به هر حال پیشنهادهای شفاف و عادلانهای هم ارائه کردهایم تا در صورتی که امکان برگزاری ادامه لیگ نبود، نمایندگان ایران در آسیا بر اساس یک راهکار منصفانه و عادلانه انتخاب شوند.»
حدادی همچنین گفت: «باشگاه پرسپولیس در طول جنگ تحمیلی نیز، با کمک بانک شهر، در بحث پرداختی به اعضای تیم بسیار خوب عمل کرد و اجازه ندادیم در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد.»
این تمرین، آخرین برنامه سرخپوشان پیش از آغاز اردوی تیم ملی بود و زمان شروع مجدد تمرینات، به تصمیمگیری درباره ادامه لیگ بستگی خواهد داشت.