حجت کریمی: در جریان تعویق لیگ نبودیم
عضو هیئت رییسه فدراسیون فوتبال، تعویق بازیهای لیگبرتر بعد از جام جهانی را عجولانه دانست.
به گزارش ایلنا، حجت کریمی، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با انتقاد از تصمیم سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال درباره تعویق بازیهای لیگبرتر بعد از جام جهانی، این اقدام را عجولانه دانست.
او گفت: مثل سالهای قبل که هیئت رئیسه در جریان قرار امور قرار نمیگرفت، اینبار هم در جریان این تصمیمات قرار نداریم. ظاهرا آقایان خودشان تصمیم گرفتند و نیازی ندیدهاند موضوعات را در هیئت رئیسه مطرح کنند.
وظیفه همه ماست با تصمیمات درست به شرایط فوتبال کشور کمک کرده و آرامش را ترزیق کنیم ولی تصمیماتی گرفتهاند که نقاط قوت و ضعف آن در هیئت رئیسه مورد بررسی قرار نگرفته و اعلام عجولانه آن باعث اعتراض تیمها و حواشی شده است.
چنین مواردی با سرنوشت تیمهایی که هزینه کردهاند، سر و کار دارد. این انتظار وجود دارد سازمان لیگ پس از بررسی موضوع، آن را در هیئت رئیسه فدراسیون مطرح کند تا تصمیم درستی گرفته شود. هر گونه تصمیم شتاب زده به ضرر فوتبال خواهد شد.