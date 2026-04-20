به گزارش ایلنا، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، شامگاه یکشنبه در جریان بازدید از موکب هیأت فوتبال استان مرکزی در اراک در جمع خبرنگاران: هیأت‌های فوتبال در سراسر کشور پشتوانه ارزشمند امروز و آینده فوتبال ایران هستند.

او همچنین از سفر خود به قم در روز دوشنبه خبر داد و گفت: برای شرکت در مراسم بزرگداشت زنده‌یاد سرلشکر شهید موسوی به قم می‌روم؛ شخصیتی که علاوه بر مسئولیت‌های مهم نظامی، سابقه فعالیت ورزشی نیز داشت و نامش برای فوتبال ایران افتخارآفرین است.

تاج درباره وضعیت فوتبال در استان‌ها اظهار کرد: هیأت‌ها و باشگاه‌های مختلف در سراسر کشور فعالیت‌های قابل توجهی انجام داده‌اند و زیرساخت‌های فوتبال در استان‌ها نسبت به گذشته تقویت شده است.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت باشگاه‌ها افزود: در اصفهان فوتبال حرفه‌ای و پایه رشد قابل توجهی داشته است. در تهران نیز تیم‌های لیگ برتری مانند پرسپولیس، استقلال، پیکان و سایپا فعال هستند و در اهواز هم دو تیم لیگ برتری حضور دارند. این نشان می‌دهد فوتبال جایگاه جدی در زندگی مردم دارد و یک سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره وضعیت تیم ملی نیز گفت: با وجود مشکلاتی که از سوی آمریکا ایجاد شده و ابهاماتی درباره آینده جام جهانی به وجود آورده، تیم ملی همچنان برای حضوری قدرتمند آماده می‌شود. اسامی بازیکنان برای اردوی جدید اعلام شده و تمرین‌ها از روز دوشنبه در کمپ تیم‌های ملی آغاز خواهد شد.

او ادامه داد: تمام تلاش فدراسیون این است که روند آماده‌سازی تیم ملی بدون مشکل پیش برود تا این تیم بتواند با آمادگی کامل در رقابت‌های پیش‌رو حاضر شود و مسیر صعود به مرحله دوم جام جهانی را با قدرت طی کند.

تاج درباره احتمال تغییر محل میزبانی مسابقات تیم ملی توضیح داد: پیشنهاد انتقال محل برگزاری بازی‌ها به مکزیک مطرح شده و پیگیری‌ها در حال انجام است. البته با توجه به اینکه موضوعاتی مانند فروش بلیت و انتخاب ورزشگاه‌ها توسط فیفا انجام می‌شود، هرگونه تغییر نیازمند هماهنگی‌های گسترده خواهد بود.

او در مورد دیدار احتمالی تیم ملی با اسپانیا نیز گفت: این مسابقه هیچ‌گاه به طور رسمی نهایی نشده بود که بخواهد لغو شود و شرایط آن همچنان در حال بررسی است. در صورت فراهم شدن مقدمات، اطلاع‌رسانی رسمی انجام خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره شایعه دعوت سردار آزمون هم تأکید کرد: انتخاب بازیکنان، تعیین ترکیب و برنامه‌ریزی مسابقات تدارکاتی کاملاً در اختیار سرمربی است و فدراسیون در مسائل فنی دخالتی نمی‌کند.

تاج در پایان افزود: برنامه‌ریزی شده دنیس اکرت که در اردوی قبلی هم حضور داشت، دوباره به تیم ملی اضافه شود تا در صورت صلاحدید امیر قلعه‌نویی در ترکیب قرار بگیرد.

