تاج: هیأت‌های استانی پشتوانه آینده فوتبال ایران هستند

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به نقش هیأت‌های استانی در توسعه فوتبال کشور گفت این مجموعه‌ها سرمایه اصلی امروز و فردای فوتبال ایران به شمار می‌روند و تیم ملی نیز با وجود برخی ابهامات برای حضوری قدرتمند در رقابت‌های پیش‌رو آماده می‌شود.

به گزارش ایلنا، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، شامگاه یکشنبه در جریان بازدید از موکب هیأت فوتبال استان مرکزی در اراک در جمع خبرنگاران: هیأت‌های فوتبال در سراسر کشور پشتوانه ارزشمند امروز و آینده فوتبال ایران هستند.

او همچنین از سفر خود به قم در روز دوشنبه خبر داد و گفت: برای شرکت در مراسم بزرگداشت زنده‌یاد سرلشکر شهید موسوی به قم می‌روم؛ شخصیتی که علاوه بر مسئولیت‌های مهم نظامی، سابقه فعالیت ورزشی نیز داشت و نامش برای فوتبال ایران افتخارآفرین است.

تاج درباره وضعیت فوتبال در استان‌ها اظهار کرد: هیأت‌ها و باشگاه‌های مختلف در سراسر کشور فعالیت‌های قابل توجهی انجام داده‌اند و زیرساخت‌های فوتبال در استان‌ها نسبت به گذشته تقویت شده است.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت باشگاه‌ها افزود: در اصفهان فوتبال حرفه‌ای و پایه رشد قابل توجهی داشته است. در تهران نیز تیم‌های لیگ برتری مانند پرسپولیس، استقلال، پیکان و سایپا فعال هستند و در اهواز هم دو تیم لیگ برتری حضور دارند. این نشان می‌دهد فوتبال جایگاه جدی در زندگی مردم دارد و یک سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره وضعیت تیم ملی نیز گفت: با وجود مشکلاتی که از سوی آمریکا ایجاد شده و ابهاماتی درباره آینده جام جهانی به وجود آورده، تیم ملی همچنان برای حضوری قدرتمند آماده می‌شود. اسامی بازیکنان برای اردوی جدید اعلام شده و تمرین‌ها از روز دوشنبه در کمپ تیم‌های ملی آغاز خواهد شد.

او ادامه داد: تمام تلاش فدراسیون این است که روند آماده‌سازی تیم ملی بدون مشکل پیش برود تا این تیم بتواند با آمادگی کامل در رقابت‌های پیش‌رو حاضر شود و مسیر صعود به مرحله دوم جام جهانی را با قدرت طی کند.

تاج درباره احتمال تغییر محل میزبانی مسابقات تیم ملی توضیح داد: پیشنهاد انتقال محل برگزاری بازی‌ها به مکزیک مطرح شده و پیگیری‌ها در حال انجام است. البته با توجه به اینکه موضوعاتی مانند فروش بلیت و انتخاب ورزشگاه‌ها توسط فیفا انجام می‌شود، هرگونه تغییر نیازمند هماهنگی‌های گسترده خواهد بود.

او در مورد دیدار احتمالی تیم ملی با اسپانیا نیز گفت: این مسابقه هیچ‌گاه به طور رسمی نهایی نشده بود که بخواهد لغو شود و شرایط آن همچنان در حال بررسی است. در صورت فراهم شدن مقدمات، اطلاع‌رسانی رسمی انجام خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره شایعه دعوت سردار آزمون هم تأکید کرد: انتخاب بازیکنان، تعیین ترکیب و برنامه‌ریزی مسابقات تدارکاتی کاملاً در اختیار سرمربی است و فدراسیون در مسائل فنی دخالتی نمی‌کند.

تاج در پایان افزود: برنامه‌ریزی شده دنیس اکرت که در اردوی قبلی هم حضور داشت، دوباره به تیم ملی اضافه شود تا در صورت صلاحدید امیر قلعه‌نویی در ترکیب قرار بگیرد.

