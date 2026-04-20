واکنش جنجالی هالند به ضربه سر گابریل در نبرد سیتی و آرسنال

به گزارش ایلنا، ستاره و مهره کلیدی سیتیزن‌ها سرانجام درباره لحظه جنجالی تقابل با گابریل، مدافع آرسنال، لب به سخن گشود. در جریان نیمه دوم پرتنش این مسابقه، مدافع برزیلی سر خود را به صورت هالند نزدیک کرد و ضربه‌ای زد؛ حرکتی که معمولاً با جریمه اخراج مستقیم به دلیل رفتار خشونت‌آمیز همراه می‌شود. با این حال، داور مسابقه تنها به یک کارت زرد بسنده کرد تا بسیاری از کارشناسان این تصمیم را بیش از حد ملایم بدانند.

هالند در گفتگو با «اسکای اسپورت» پس از سوت پایان، به وضوح اعلام کرد که اگر تصمیم می‌گرفت در آن صحنه بزرگ‌نمایی کند، سرنوشت بازی تغییر می‌کرد. این مهاجم اظهار داشت: «فکر می‌کنم اگر خودم را روی زمین می‌انداختم – کاری که هرگز انجام نمی‌دهم مگر اینکه کسی واقعاً به من حمله کند – شاید کارت قرمز داده می‌شد. مطمئن نیستم و راستش هنوز صحنه را دوباره ندیده‌ام، اما هر چه بود گذشت. من به این راحتی‌ها خودم را روی زمین نمی‌اندازم. به من کارت زرد داد، نمی‌دانم چرا. او (گابریل) صورتش را به صورت من کوبید، همین.»

«این دیگه چی بود؟!»؛ بهت ستاره نروژی از درگیری

ناراحتی هالند به ماهیت خود درگیری و واکنش داور به این حادثه نیز کشیده شد. او در حالی که از این وضعیت ابراز شگفتی می‌کرد، به «ویاپلی» گفت: «باید به داور بگویم؟ فرقی نمی‌کند. این را نگاه کنید، این دیگه چی بود؟! (این فوتبال نیست)، می‌دانم.»

این ستاره ۲۵ ساله همچنین توضیح آنتونی تیلور، داور مسابقه، برای جریمه هر دو بازیکن را فاش کرد. هالند افزود: «او می‌گوید هر دو مقصر هستید. این چیزی است که او همیشه می‌گوید.» علیرغم این درگیری، مرد اول سیتی اصرار داشت که هیچ حرکتی برای تحریک حریف انجام نداده است. وقتی از او پرسیده شد که آیا پس از زدن گل برتری، حرفی به مدافع حریف برای تحریک او زده، پاسخ داد: «نه، نزدم. من هرگز چنین کاری نمی‌کنم... خب، شاید بعضی وقت‌ها! اما نه، این بار کاری انجام ندادم.»

توضیح رسمی لیگ برتر

علیرغم اعتراض کارشناسان مختلف و اردوی سیتی، کمک‌داور ویدئویی (VAR) از تصمیم داور در زمین حمایت کرد. لیگ برتر در توضیح علت عدم دخالت در این صحنه اعلام کرد که شدت برخورد فیزیکی به حدی نبوده که مستحق اخراج باشد. در واقع، حساب توییتر «Match Centre» با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد که حرکت گابریل «بیش از حد تهاجمی یا خشونت‌آمیز تشخیص داده نشده است.»

سیتی فاصله را کم کرد

این حادثه در نهایت تنها یک حاشیه برای نتیجه‌ای بود که مسیر رقابت قهرمانی لیگ برتر را به کلی تغییر داد. منچسترسیتی با پیروزی ۲ بر ۱ در ورزشگاه اتحاد، فاصله خود را با تیم میکل آرتتا به ۳ امتیاز کاهش داد، در حالی که هنوز یک بازی عقب‌افتاده نیز در اختیار دارد. در حالی که فصل به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود، فاصله در صدر جدول به سرعت در حال کم شدن است. سیتی می‌تواند روز چهارشنبه با عبور از سد برنلی در سفر دشوار به ترف مور، خود را به صدر جدول برساند. برای آرسنال نیز، تمام تمرکز بر کسب ۳ امتیاز حیاتی مقابل نیوکاسل در ورزشگاه امارات برای شنبه آینده معطوف شده است.

