رایزنی ادامهدار و پنج بازی تدارکاتی برای تیم ملی
محمدنبی از ادامه رایزنیها برای تعیین حریفان دوستانه خبر داد و اعلام کرد تیم ملی پنج دیدار تدارکاتی، از جمله سه بازی در اردوی ترکیه، در برنامه دارد.
به گزارش ایلنا، حدود پنجاه روز تا آغاز مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده و طبق تازهترین برنامه، تیم ملی ایران از روز دوشنبه در مرکز ملی فوتبال مینیکمپهای جدیدی را با حضور ۳۰ بازیکن شاغل در لیگ برتر برگزار میکند. پس از پایان این مرحله، ملیپوشان با برپایی اردویی در ترکیه آمادهسازی خود را ادامه میدهند و سپس راهی آمریکا خواهند شد. با این حال، هواداران فوتبال همچنان منتظر اعلام نام حریفان تدارکاتی تیم ملی هستند.
پیش از این از تیمهایی مانند اسپانیا و بعدتر پورتوریکو به عنوان گزینههای احتمالی نام برده شده بود، اما با منتفی شدن هر دو بازی، یافتن حریف مناسب به چالشی جدی برای مدیران فدراسیون تبدیل شده است؛ چرا که برنامه بسیاری از تیمهای مطرح برای این مقطع زمانی از قبل تنظیم شده و تقویم آنها پر است.
در همین زمینه، مهدی محمدنبی سرپرست تیم ملی گفت: «در حال انجام رایزنیها هستیم. تقویم اکثر تیمها به هر دلیلی پر است و ما دو بازی را پیشبینی کردهایم که در فیفادی برگزار خواهد شد.»
او همچنین از برنامهریزی برای برگزاری پنج دیدار دوستانه خبر داد و افزود: «در اردوی ترکیه هم سه بازی دیگر مدنظر داریم که در همانجا برگزار میشود. در مجموع پنج بازی تدارکاتی برنامهریزی شده که پس از قطعی شدن، امور بینالملل از طریق سایت فدراسیون اطلاعرسانی خواهد کرد.»
گفتنی است پس از قطعی شدن صعود ایران به جام جهانی و پایان مسابقات مرحله مقدماتی، شاگردان امیر قلعهنویی در دیدارهای دوستانه برابر تیمهای هند، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان (دو بار)، روسیه، تانزانیا، کیپورد، نیجریه و کاستاریکا به میدان رفتهاند.