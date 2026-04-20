ستاره رئال مادرید بازی با آلاوس را از دست داد

به گزارش‌ ایلنا، رئال مادرید تمرینات روز یکشنبه خود را در غیاب آسنسیو آغاز کرد؛ مدافع میانی و محصول آکادمی باشگاه که به دلیل ابتلا به ویروس معده در روزهای اخیر، در خانه مشغول استراحت و گذراندن دوران نقاهت است. با این شرایط، او بازی روز سه‌شنبه مقابل آلاوس در ورزشگاه برنابئو را از دست خواهد داد.

علاوه بر او، غیبت کورتوا و رودریگو نیز در این مسابقه قطعی است. در اصل، رئال مادرید که پس از حذف در مونیخ به اسپانیا بازگشته، غایب دیگری ندارد و خوشبختانه با مشکل مصدومیت جدیدی مواجه نشده است.

طبق اعلام باشگاه، بازیکنان جلسه تمرینی را در زمین با انجام بازی «روندو» (آقا وسط) آغاز کردند. آن‌ها در ادامه تمرینات حفظ توپ را همراه با شوت‌زنی به سمت دروازه انجام دادند و تمرینات سخت هجومی و دفاعی را پشت سر گذاشتند. این جلسه تمرینی در نهایت با انجام یک بازی درون‌تیمی به پایان رسید.

ساعت ۱۰:۳۰ صبح دوشنبه، آلوارو آربلوا در سالن کنفرانس والدبباس پاسخگوی سوالات رسانه‌ها خواهد بود. تیم نیز آخرین جلسه تمرینی خود را برای آماده‌سازی جهت تقابل با آلاوس، از ساعت ۱۱:۰۰ صبح آغاز خواهد کرد.

