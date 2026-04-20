اشک و استیصال در مونیخ: شب تلخ کاماوینگا با طعم گناه و فروپاشی
ستاره فرانسوی رئال مادرید پس از دریافت کارت قرمز در آلیانتس آرنا، نتوانست جلوی سیل اشکهای خود را بگیرد و با چهرهای درهمشکسته زمین بازی را ترک کرد.
به گزارش ایلنا، صحنهای که پس از حذف در مونیخ مقابل بایرن در رختکن رئال مادرید رقم خورد، آمیزهای از تنش شدید و غم و اندوه بود. بازیکنان در حالی که از تصمیم داور خشمگین بودند و هنوز آدرنالین بازی در رگهایشان جریان داشت، با عصبانیت زمین را ترک کردند. اما به محض عبور از آستانه درِ رختکن، با دیدن قهرمان اصلی حادثه، یعنی ادواردو کاماوینگا که کاملاً درهمشکسته بود، صدایشان در گلو خفه شد.
هافبک فرانسوی، تنها و غریبانه، به شکلی تسلیناپذیر اشک میریخت. او تصویر تمامعیار فوتبالیستی بود که میدانست اشتباهش سرنوشت این تقابل را رقم زده است. فراتر از جنجالهای داوری و اخراجی که ناعادلانه به نظر میرسید، کاماوینگا سهم خود را از این مسئولیت پذیرفته بود. او میدانست که باید توپ را فراموش میکرد و به موقعیت دفاعیاش بازمیگشت. کارت قرمز برای او مثل ضربه نهایی بود.
چرا که آن صحنه، به نوعی بازتابی از یک فصل بسیار دشوار برای کاماوینگا بود. در ماههای اخیر، عملکرد این بازیکن فرانسوی فاصله زیادی با روزهای اوجش داشته است. او جایگاه و اهمیت خود را از دست داده و ترکیب اصلی را به بازیکنانی با پروفایل متفاوت، نظیر تیاگو پیتارک یا براهیم واگذار کرده است؛ او در هر مسابقه نشانههایی از دور بودن از شرایط آرمانی را بروز داده بود. او در این فصل نتوانست آن سبک بازی پرانرژی و مسلطی را که در اولین فصلهای حضورش برنابئو را شیفته خود کرده بود، دوباره بازیابی کند.
در بدترین وضعیت ممکن
فشارها تأثیر خود را گذاشته است. بازی درخشان و با اعتمادبهنفس او جای خود را به بیدقتی داده است. پاسهای اشتباه، تردید در تصمیمگیری و حس مداوم ناامنی، او را به سایهای از آن بازیکن سابق تبدیل کرده و اخراج در مونیخ، نقطه اوج یک روند نزولی بود که از ماهها پیش آغاز شده است.
کاماوینگا کاملاً بر وضعیت خود واقف است. او میداند که نامش در بازار نقلوانتقالات مطرح شده و فرصتها در باشگاهی مثل رئال مادرید بیپایان نیستند. پس از پایان مسابقه و زمانی که اوضاع کمی آرامتر شد، او پیام عذرخواهی خود را از طریق شبکههای اجتماعی منتشر کرد؛ پیامی کوتاه، صریح و صادقانه. حرکتی که هم نشاندهنده نقد درونی اوست و هم تعهدش به تیم را نشان میدهد.
در داخل رختکن، تیم متحد شده است. همتیمیهایش تلاش میکنند در این لحظات که بدون شک دشوارترین دوران او از زمان پیوستن به باشگاه است، از او حمایت کنند. با این حال، تصویر آن رختکن در مونیخ و کاماوینگایی که غرق در اشک بود، اثری ماندگار بر جای گذاشته است؛ چرا که فراتر از نتیجه، دیدن یکی از بازیکنانی که تا همین اواخر شادترین عضو تیم بود در چنین وضعیت مستأصلی، دردناک بود.
اکنون چالش بزرگ برای این ستاره فرانسوی، ایستادن دوباره روی پاهایش است؛ اینکه اعتمادبهنفس خود را بازیابی کند، دوباره فرم ایدهآلش را بیابد و ثابت کند که هنوز هم میتواند دوران حرفهای موفقی در رئال مادرید داشته باشد.