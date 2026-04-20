به گزارش ایلنا، پس از اعلام تعویق ادامه مسابقات لیگ برتر تا بعد از جام جهانی، کادر فنی تیم ملی فهرست ۳۰ بازیکن از لیگ داخلی را برای حضور در مینی‌کمپ تیم ملی اعلام کرد.

مهدی محمدنبی، سرپرست تیم ملی فوتبال، در این باره گفت: مینی‌کمپ‌های تیم ملی با حضور بازیکنان داخلی از بعدازظهر دوشنبه آغاز می‌شود و بازیکنان دعوت‌شده باید ساعت ۱۶ در مرکز ملی فوتبال خود را به سرمربی تیم ملی معرفی کنند. به گفته او این اردوها حدود چهار تا پنج روز ادامه خواهد داشت.

نبی همچنین اعلام کرد: تیم ملی ۲۲ اردیبهشت برای برگزاری اردویی تدارکاتی راهی ترکیه می‌شود و در آن اردو نیز بازیکنان لژیونر به جمع ملی‌پوشان اضافه خواهند شد.

او تأکید کرد: با توجه به تعطیلی لیگ، این اردوها با هدف ارزیابی میزان آمادگی بازیکنان برگزار می‌شود.

سرپرست تیم ملی در پایان گفت: پس از پایان اردوی ترکیه، کاروان تیم ملی از همان کشور راهی آمریکا خواهد شد تا در مسابقات جام جهانی حضور پیدا کند.

