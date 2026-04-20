به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا در نظر دارد در تابستان پیش‌رو دو هدف اصلی را دنبال کند: جذب یک مهاجم نوک و یک مدافع میانی چپ‌پا. در این میان، نام‌های خولیان آلوارز، مهاجم اتلتیکو مادرید، و الساندرو باستونی، مدافع اینتر میلان، بیش از سایر گزینه‌ها مورد توجه مدیران این باشگاه قرار گرفته است.

بر اساس گزارش «موندو دپورتیوو»، هر دو بازیکن انتقال به بارسلونا را در اولویت خود قرار داده‌اند، هرچند جذب آن‌ها، به‌ویژه آلوارز، به‌دلیل جایگاه فنی و رسانه‌ای‌شان در تیم‌های فعلی، کار آسانی نخواهد بود.

در مورد آلوارز، این مهاجم آرژانتینی که تا سال ۲۰۳۰ با اتلتیکو قرارداد دارد، پیش‌تر نیز به‌طور تلویحی احتمال جدایی را مطرح کرده است. او در گفت‌وگویی در ماه نوامبر تأکید کرده بود که تمرکزش روی اتلتیکو است، اما «در پایان فصل باید دید چه اتفاقی می‌افتد». همچنین در ماه مارس، در واکنش به علاقه بارسلونا، ضمن ابراز رضایت از شرایطش، احتمال ماندن یا جدایی را باز گذاشت.

آلوارز در حال حاضر پیشنهادهایی از چند باشگاه بزرگ دریافت کرده که مهم‌ترین آن‌ها از سوی بارسلونا، آرسنال و پاری‌سن‌ژرمن ارائه شده است. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که پیشنهاد بارسلونا بیش از سایر گزینه‌ها مورد توجه او قرار دارد. بازگشت به لیگ برتر انگلیس پس از تجربه حضور در منچسترسیتی چندان در اولویت این بازیکن نیست و در مورد پاری‌سن‌ژرمن نیز، علاوه بر رقابت شدید در خط حمله، محدود بودن دامنه توجه جهانی لیگ فرانسه از عوامل بازدارنده محسوب می‌شود.

در مقابل، بارسلونا آلوارز را گزینه‌ای جدی برای جانشینی روبرت لواندوفسکی می‌داند؛ مهاجمی که قراردادش در پایان ژوئن به اتمام می‌رسد و حتی در صورت تمدید، احتمالاً نقش بازیکن ذخیره را ایفا خواهد کرد. با این حال، باشگاه کاتالان سقف ۱۰۰ میلیون یورو را برای این انتقال در نظر گرفته و تحقق آن به تصمیم نهایی اتلتیکو برای فروش ستاره‌اش بستگی دارد.

در سوی دیگر، پرونده باستونی شرایط متفاوتی دارد و احتمال تحقق آن بیشتر ارزیابی می‌شود. با حذف اینتر از لیگ قهرمانان اروپا و نزدیک شدن این تیم به قهرمانی در سری‌آ، انتظار می‌رود مذاکرات جدی‌تری آغاز شود. گفته می‌شود توافقات اولیه میان بازیکن و بارسلونا حاصل شده، اما تصمیم نهایی به تأیید هانسی فلیک، سرمربی بارسا، و جلسه او با مدیر ورزشی باشگاه بستگی دارد.

باستونی که از علاقه‌مندان پروژه بارسلونا محسوب می‌شود، اعلام کرده در صورت فراهم شدن شرایط، برای تسهیل انتقال خود با مدیران اینتر وارد مذاکره خواهد شد. باشگاه ایتالیایی برای صدور رضایت‌نامه این مدافع رقمی در حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون یورو طلب کرده است.

این مدافع ایتالیایی پس از کسب چند عنوان قهرمانی در ایتالیا، به دنبال تجربه‌ای جدید است و در عین حال تأکید دارد تنها در صورت فراهم شدن شرایط انتقال به بارسلونا، اینتر را ترک خواهد کرد؛ در غیر این صورت، به حضور در تیم فعلی خود ادامه می‌دهد.

