ابهام در سرنوشت آقای خاص: نیمنگاه مورینیو به رئال مادرید
ژوزه مورینیو با خودداری از تضمین ماندنش در بنفیکا برای فصل آینده، موجی از نگرانی و شوک را در لیسبون به راه انداخت و به شایعات جداییاش دامن زد.
به گزارش ایلنا، سرمربی افسانهای پرتغال در آستانه دربی بزرگ مقابل اسپورتینگ، با اشاره به اینکه آیندهاش کاملاً در دستان خودش نیست، به شایعات بازگشت به لیگهای معتبر اروپا دامن زد.
این مربی کهنهکار در نشست خبری، زمانی که با سوال مستقیم درباره حضورش روی نیمکت بنفیکا برای فصل ۲۷-۲۰۲۶ مواجه شد، واکنشی مشابه همیشه داشت و با بیانی صریح از سرعت بالای تغییرات در فوتبال مدرن گفت. مورینیو در پاسخ به خبرنگاران درباره تداوم حضورش گفت: «نمیتوانم بگویم؛ چطور میتوانم چنین چیزی بگویم؟ این فقط به من بستگی ندارد! این موضوع کاملاً واضح است.»
سرمربی سابق چلسی و منچستریونایتد در یک شبیهسازی دقیق، وضعیت خود را با هر کارمند دیگری در باشگاه یا حتی یک روزنامهنگار در تحریریه مقایسه کرد و با قاطعیت گفت: «یک مربی در ساختار باشگاه، یک بازیکن، مدیر رسانهای یا یک فیزیوتراپ؛ همه ما در ساختار یک باشگاه هستیم. درست مثل شما به عنوان خبرنگار روزنامه "آبولا"؛ شما هم نمیتوانید تضمین کنید که ۱۰ سال دیگر در این روزنامه خواهید بود. شاید بخواهید بمانید، اما نمیتوانید آن را تضمین کنید. بدیهی است که من هم نمیتوانم چنین تضمینی بدهم.»
احتمال تجدید دیدار با رئال مادرید
زمانبندی این اظهارات رمزآلود مورینیو با توجه به افزایش زمزمهها درباره بازگشت احتمالی او به سانتیاگو برنابئو، بسیار حائز اهمیت است. گزارشها حاکی از آن است که فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، پس از افت نتایج تیم تحت هدایت آلوارو آربلوا، آماده انجام اقدامات جدی است. گفته میشود مدیران مادریدی به طور جدی «آقای خاص» را به عنوان گزینه اصلی برای هدایت پروژه نوسازی ترکیب تیم در نظر گرفتهاند. مورینیو که بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ دوران پر افتخاری را در مادرید سپری کرد، علیرغم جداییاش، همواره رابطه نزدیکی با پرز داشته است.
گزارشها نشان میدهد که او اوضاع اسپانیا را به دقت زیر نظر دارد و میداند که هیئت مدیره رئال در حال تدارک جلسهای برای بررسی آینده کادر فنی است. برای مردی که عاشق حضور در بزرگترین صحنههاست، وسوسه ایجاد یک «انقلاب» در برنابئو میتواند غیرقابل چشمپوشی باشد.
غولهای لیگ برتر در کمین شکار مورینیو
فراتر از تمایل اسپانیاییها، صحبتهای جدی درباره بازگشت او به لیگ برتر انگلیس نیز شنیده میشود؛ جایی که مورینیو بخش بزرگی از اعتبار افسانهای خود را با چلسی و منچستریونایتد به دست آورد. طبق گزارشها، در صورتی که مدیران نیوکاسل تصمیم به قطع همکاری با ادی هاو در تابستان امسال بگیرند، مورینیو گزینه اصلی برای هدایت کلاغها خواهد بود. گفته میشود مدیران نیوکاسل به ایده حضور یک چهره در کلاس جهانی برای رهبری دوران جدید باشگاه علاقه دارند. مورینیو بارها از علاقه قلبی خود به نیوکاسل (به دلیل شاگردی نزد سر بابی رابسون) سخن گفته و فرصت یک چالش نهایی در سطح اول انگلیس میتواند او را برای جدایی از لیسبون وسوسه کند.
نبرد بنفیکا برای نایبقهرمانی تحت هدایت مورینیو
مورینیو که قراردادش با بنفیکا تا تابستان ۲۰۲۷ اعتبار دارد، در سپتامبر ۲۰۲۵ و پس از دورهای ناامیدکننده در فنرباغچه، هدایت این تیم را بر عهده گرفت. در حال حاضر بنفیکا با ۶۹ امتیاز از ۲۹ بازی در رده سوم لیگ پرتغال قرار دارد. در آستانه دربی حساس فردا، اسپورتینگ با ۷۱ امتیاز و یک بازی کمتر در رده دوم است و پورتو با ۷۶ امتیاز صدرنشین است. هدف فعلی مورینیو کسب حداقل رتبه دوم برای تضمین سهمیه دور سوم مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا در فصل آینده است.