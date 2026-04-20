بازی با اسپانیا هنوز قطعی نشده است

به گزارش ایلنا، مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال با حضور در تجمعات شبانه در تهران افزود: باتوجه به خباثت‌های آمریکا، دورنمای خوبی از جام جهانی نمی‌بینیم، اما با این حال خود را برای حضور مقتدرانه در این مسابقات آماده می‌کنیم. اسامی بازیکنان تیم ملی برای اردوی جدید اعلام شده است و از دوشنبه اردو در کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز می‌شود.

در مورد انتقال محل برگزاری بازی‌ها به مکزیک، درخواست‌هایی مطرح و پیگیری‌هایی انجام شده است. از طرفی فیفا فرآیندهایی مانند بلیت‌فروشی، قرعه‌کشی و تعیین ورزشگاه‌ها را انجام داده و هرگونه تغییر نیازمند هماهنگی‌های گسترده است. در حال پیگیری هستیم تا اگر امکان‌پذیر باشد، این اقدام مهم انجام شود.

بازی با اسپانیا به صورت قطعی نهایی نشده بود که بحث لغو آن مطرح شود. همچنان در حال بررسی هستیم که آیا شرایط برای برگزاری این مسابقه تدارکاتی فراهم می‌شود یا خیر. این موضوع در حال پیگیری است و در صورت قطعی شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

