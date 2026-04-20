شهادت، غایتِ پهلوانی و عالیترین مرتبهی سخاوت است
پیام وزیر ورزش به مناسبت روز شهدای ورزشکار
دکتر احمد دنیامالی در پیامی به مناسبت روز شهدای ورزشکار، آنها را پرچمداران پیوند «دیانت و تمدن» خواند و ایثار آنان در بزنگاههای تاریخی، از دفاع مقدس تا مقاومت ملی چهلروزه را تبلورِ شکوهِ وفاداری به وطن دانست.
به گزارش ایلنا، متن پیام دکتر احمد دنیامالی به شرح زیر است:
بسم ربّ الشّهداء و الصدّیقین
فرهنگ سترگ این مرزوبوم، قرنهاست که میان دو بازوی پرتوان «تمدن اصیل ایرانی» و «آموزههای متعالی دینی» قد کشیده است؛ آیینی که در آن، قامت خم کردن در پیشگاه خالق و ایستادگی در برابر ظالم، غایتِ پهلوانی است.
در این مکتب، ورزش نه صرفاً تلاشی برای فتح سکوها، که مسیری برای صیقل دادن روح و رسیدن به مرتبهی سخاوت است.
شهدا، آن بزرگسخاوتمندانِ تاریخ بشریاند که با ایثارِ «جان» به عنوان گرانبهاترین دارایی انسان، مدال ابدیت را بر سینه زدند. در این میان، ستارههای درخشانِ سپهرِ ورزش ایران، پهلوانان حقیقیای هستند که در بزنگاههای سرنوشتساز، پیراهن ورزشی را به خلعت شهادت پیوند زدند.
از روزهای حماسهساز «دفاع مقدس هشتساله» که میادین ورزشی به سنگرهای غیرت بدل شد، تا حماسهی غرورآفرین «جنگ دوازدهروزه» و ایستادگیِ پولادین در «مقاومت ملی چهلروزه»؛ ورزشکاران ما نشان دادند که رسمِ پهلوانی، حضور در خط مقدمِ نیازِ وطن است. چه در صیانت از «حریم وطن»، چه در حفاظت از «حرم آلالله» و چه در ایستادگی برابر هر تجاوزی، این قهرمانان بودند که با خون خود، مرزهای شرف را ترسیم کردند.
اینجانب ضمن گرامیداشت «روز شهدای ورزشکار»، سر تعظیم در برابر شکوهِ ایثار این پرچمدارانِ صداقت و شجاعت فرود میآورم. باور دارم که راهبری جامعهی ورزش، تنها با استعانت از سیره این سبکبالان میسر است؛ آنان که به ما آموختند پهلوان حقیقی کسی است که در میدانِ انتخاب، با نیت خدایی، مردم میهن را بر «خویشتن» مقدم بدارد.