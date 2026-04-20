هالند: برناردو سیلوا مقابل آرسنال شبیه کاناوارو بود!

ارلینگ هالند پس از پیروزی ۲-۱ منچسترسیتی مقابل آرسنال در اتحاد، با شوخی از عملکرد دفاعی برناردو سیلوا، کاپیتان تیم، ستایش کرد و او را به فابیو کاناوارو، مدافع افسانه‌ای ایتالیا، تشبیه کرد.

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی با این پیروزی نفس‌گیر در خانه، فاصله خود با صدرنشین لیگ برتر را به سه امتیاز کاهش داد. رایان شرکی و ارلینگ هالند گل‌های سیتیزن‌ها را زدند و حالا شاگردان گواردیولا با برد در هفته جاری می‌توانند به صدر جدول صعود کنند.

هالند که گل برتری تیمش را به ثمر رساند، پس از بازی در گفت‌وگو با اسکای اسپورتس، از عملکرد کاپیتان تیم تمجید کرد و گفت: «یادم هست وقتی آن سانتر را با سر دفع کرد، به او گفتم امروز مثل کاناوارو بودی. نمی‌خواهم احساسی صحبت کنم، اما برناردو، مثل همیشه فوق‌العاده بودی.»

سیلوا در این دیدار چندین قطع توپ حیاتی داشت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، تکل آخرین مدافع روی کای هاورتز بود. این هافبک پرتغالی سپس در دوئل هوایی با ویکتور گیوکرش، مهاجم آرسنال، توپ را از روی دروازه دفع کرد و هالند با اشاره به این صحنه، او را به کاناوارو تشبیه کرد.

سیلوا که در پایان فصل جاری اتحاد را ترک خواهد کرد، مصمم است نه‌سال حضورش در سیتی را با کسب عنوان قهرمانی به پایان برساند.

هالند همچنین به تقابل تکراری خود با گابریل، مدافع مرکزی آرسنال، اشاره کرد. هر دو بازیکن در نیمه دوم کارت زرد گرفتند؛ جایی که گابریل با فشار پیشانی‌اش به سمت هالند، خوش‌شانس بود که از اخراج مستقیم در امان ماند.

مهاجم نروژی در پایان گفت: «فکر می‌کنم همیشه این‌طور است؛ کلی مبارزه و درگیری. اینکه من آن دوئل را بردم یا نه را دیگران باید قضاوت کنند. من گل زدم، پس در آن لحظه دوئل را بردم. گل خیلی خوبی بود، لحظه تعیین‌کننده‌ای بود و ما بردیم.»

