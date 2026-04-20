واکنش تند نیمار: هیچ انسانی نمی‌تواند این شرایط را تحمل کند

ستاره برزیلی تیم فوتبال سانتوس در واکنش به انتقادها درباره رفتارش پس از شکست اخیر این تیم، با انتشار پیامی تند در شبکه‌های اجتماعی به منتقدان پاسخ داد.

به گزارش ایلنا، نیمار، مهاجم ۳۴ ساله سانتوس، پس از انتشار ویدئویی از او در حال ترک ورزشگاه با دست‌هایی روی گوش‌هایش، هدف انتقاد برخی هواداران قرار گرفت. همین موضوع باعث شد او واکنشی تند نشان دهد.

در جریان شکست ۳ بر ۲ سانتوس برابر فلومیننزه، برخی هواداران این تیم در ورزشگاه ویلا بلمیرو به بازیکنان اعتراض کردند. در این میان، انتشار ویدئویی از نیمار که هنگام خروج از زمین گوش‌هایش را پوشانده یا می‌خاراند، باعث شد عده‌ای این اقدام را تلاش برای نشنیدن هو شدن‌ها تعبیر کنند.

نیمار در واکنش به این انتقادها نوشت:«به جایی رسیده‌ایم که باید توضیح بدهم چرا گوشم را می‌خاراند‌م. واقعاً بیش از حد سخت‌گیری می‌کنید و از حد می‌گذرید. خیلی ناراحت‌کننده است که باید با چنین شرایطی روبه‌رو شوم. هیچ انسانی نمی‌تواند این را تحمل کند.»

او همچنین در واکنش به یکی از پست‌های رسانه‌ای، با لحنی تندتر اظهار کرد: «داشتم گوشم را می‌خاراند‌م! مگر نمی‌توانم حتی گوشم را بخارانم؟»

این ستاره برزیلی در حالی با چنین حواشی روبه‌رو شده که شرایط فنی مطلوبی نیز ندارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، فعلاً برنامه‌ای برای دعوت از او به فهرست این تیم برای جام جهانی ۲۰۲۶ ندارد.

نیمار پیش از این نیز در جریان تساوی یک بر یک سانتوس مقابل رکوئلتا در رقابت‌های کوپا سودامریکانا، هنگام ترک زمین با برخی هواداران تیمش دچار تنش لفظی شده بود.

