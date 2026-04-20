به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، رئال مادرید در شرایطی وارد مقطع پایانی فصل شده که خطر دومین فصل پیاپی بدون کسب جام این تیم را تهدید می‌کند. این موضوع با توجه به اختلاف ۹ امتیازی با بارسلونا در فاصله هفت هفته تا پایان، بیش از پیش نگران‌کننده شده است.

در چنین شرایطی، تصمیمات مدیریتی باشگاه برای فصل آینده نیز تحت تأثیر قرار گرفته و حتی آینده آلوارو آربلوا، سرمربی جدید این تیم، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ به‌طوری‌که گفته می‌شود ادامه همکاری با او تنها در صورت وقوع اتفاقی غیرمنتظره ممکن خواهد بود.

پس از جدایی کارلو آنچلوتی، مدیران رئال تمرکز ویژه‌ای روی تقویت خط دفاعی داشتند و سه خرید از چهار خرید اصلی تابستانی را به این بخش اختصاص دادند؛ دین هویسن، میگل کارراس و ترنت الکساندر-آرنولد. در کنار آن‌ها، جذب فرانکو ماستانتونو، استعداد آرژانتینی، نیز با هزینه‌ای قابل توجه انجام شد و به‌عنوان پروژه‌ای آینده‌دار مورد توجه قرار گرفت.

با این حال، در حساس‌ترین دیدار فصل برابر بایرن مونیخ، تنها آرنولد در ترکیب اصلی حضور داشت. ماستانتونو در دقایق پایانی به میدان آمد و دو خرید دیگر حتی فرصت بازی پیدا نکردند؛ موضوعی که بازتابی از فصل پرنوسان و ناامیدکننده این بازیکنان به شمار می‌رود.

ژابی آلونسو در ابتدای حضورش روی این خریدها حساب ویژه‌ای باز کرده بود. هویسن با استفاده از مصدومیت مدافعان اصلی، جایگاه خود را تثبیت کرد، اما با بازگشت آن‌ها و نمایش‌های متزلزل در بازی‌های مهم، جایگاهش را از دست داد و حتی با واکنش منفی هواداران در برنابئو روبه‌رو شد.

کارراس نیز شرایط مشابهی را تجربه کرد. اگرچه در بیشتر مسابقات گزینه اول بود، اما عملکرد او در دیدارهای مهم از جمله دربی و بازی برابر بایرن، باعث شد اعتماد کادر فنی کاهش یابد. در نهایت، فرلاند مندی با وجود حضور محدود در این فصل، توانست نظر آربلوا را برای حضور در ترکیب اصلی جلب کند.

در این میان، آرنولد نیز فصل دشواری را پشت سر گذاشت. مصدومیت‌ها و ضعف در وظایف دفاعی باعث شد او دیرتر از سایرین به ترکیب اصلی برسد و تنها در هفته‌های پایانی نشانه‌هایی از توانایی‌های هجومی خود را نشان دهد.

افت محسوس ماستانتونو

در میان خریدهای جدید، افت فرانکو ماستانتونو بیش از سایرین به چشم آمده است. او در ابتدای فصل و در دوران اوج تیم تحت هدایت آلونسو، حضوری ثابت در ترکیب داشت و با وجود نمایش‌های نه‌چندان درخشان، به‌دلیل تلاش و دوندگی مورد اعتماد کادرفنی بود.

با این حال، پس از تغییرات فنی و همچنین مصدومیت کشاله ران، این بازیکن به‌تدریج جایگاه خود را از دست داد و از ترکیب اصلی خارج شد. ورود آربلوا نیز نتوانست شرایط او را بهبود ببخشد؛ حتی اخراج غیرضروری‌اش در دیدار مقابل ختافه که به محرومیت دو جلسه‌ای انجامید، شرایط را برای او دشوارتر کرد.

ماستانتونو در حال حاضر نه در پست وینگر راست و نه در مرکز میدان، جایگاه ثابتی ندارد و رقابت شدید در این پست‌ها کار را برای او پیچیده کرده است. با این حال، باشگاه همچنان به او به‌عنوان سرمایه‌ای بلندمدت نگاه می‌کند و انتظار می‌رود فصل نخست حضورش به‌عنوان دوره تطبیق در نظر گرفته شود.

در مجموع، عملکرد نه‌چندان موفق خریدهای جدید باعث شده پروژه بازسازی رئال مادرید با تردیدهای جدی مواجه شود؛ موضوعی که در صورت تداوم، می‌تواند فشارها بر کادر فنی و مدیریت باشگاه را در آستانه فصل آینده افزایش دهد.

