به گزارش ایلنا، در حالی که چندین باشگاه متمول برای به خدمت گرفتن نماد فوتبال مصر با هم رقابت می‌کنند، باشگاه النصر به طور جدی وارد این کارزار شده است تا احتمال هیجان‌انگیز زوج صلاح و کریستیانو رونالدو و تشکیل یک خط حمله توقف‌ناپذیر در ریاض را قوت ببخشد.

بر اساس گزارش تیم تاک، احتمال قرار گرفتن صلاح در کنار رونالدو یک گام دیگر به واقعیت نزدیک شده است، زیرا النصر جایگاه خود را در نبرد برای جذب مهاجم لیورپول تثبیت کرده است. با این حال، هرگونه توافق ممکن است به دلیل پویایی داخلی تیم پیچیده شود؛ چرا که سوالاتی در مورد نحوه سازگاری ستاره مصری در کنار ابرستاره پرتغالی و تمایل رونالدو برای تقسیم کردن کانون توجهات با او مطرح شده است.

علیرغم این اصطکاک‌های احتمالی، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان (PIF) مصمم است صلاح را به لیگ حرفه‌ای این کشور بیاورد. او به عنوان یک خرید شاخص دیده می‌شود که فراتر از فوتبال است و نقش سفیر فرهنگی این ورزش را در خاورمیانه ایفا می‌کند. با تکیه بر قدرت مالی عظیم النصر، فرصت متحد کردن دو تن از بزرگترین مهاجمان دوران مدرن، همچنان یک احتمال وسوسه‌انگیز برای مدیران این باشگاه است.

لیست در حال رشد مشتریان عربستانی صلاح

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که النصر در این راه تنها نیست و چهار باشگاه دیگر عربستانی نیز اوضاع را از نزدیک زیر نظر دارند. الاتحاد که از مدت‌ها پیش خواهان او بوده و پیش‌تر پیشنهاد رکوردشکن جهانی‌اش توسط قرمزها رد شده بود، همچنان یک تهدید جدی محسوب می‌شود. الاهلی و الهلال نیز در این رقابت حضور دارند، در حالی که القادسیه جاه‌طلب با هدایت برندان راجرز، سرمربی سابق لیورپول، به عنوان یک مدعی غافلگیرکننده ظاهر شده است.

لیورپول آماده زندگی بدون «پادشاه» می‌شود

در آنفیلد، واقعیت دوران پس از صلاح در حال شکل‌گیری است. آرنه اسلات، سرمربی تیم، در مورد چالش‌های جایگزینی بازیکنی که بیش از ۲۵۰ گل برای باشگاه به ثمر رسانده، با صراحت صحبت کرده است. این مربی هلندی فاش کرد که تیم استعدادیابی باید در مورد پروفایل خاص جانشین او تصمیم بگیرد و خاطرنشان کرد که پروفایل تاکتیکی جانشین صلاح همچنان موضوع اصلی بحث‌هاست.

اسلات گفت: "ما می‌دانیم که روبو و مو (صلاح) تیم را ترک خواهند کرد، که این به معنای تغییر دو بازیکن است، اما همچنین می‌دانیم که کوستاس تسیمیکاس بازمی‌گردد. بنابراین هدف اول این است که ببینیم در پست مو چگونه عمل می‌کنیم؛ آیا می‌خواهیم او را با بازیکنی مشابه جایگزین کنیم یا قرار است این کار را به شیوه متفاوتی انجام دهیم."

آخرین روزها در آنفیلد

خروج صلاح به معنای پایان یک دوران غول‌آسا در مرسی‌ساید است. او طی ۹ فصل، ۲۵۶ گل به ثمر رسانده و هشت جام معتبر از جمله لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا را کسب کرده است. اگرچه جام قهرمانی سال ۲۰۲۵ آخرین افتخار او با این باشگاه خواهد بود، اما تایید زودهنگام جدایی او به هواداران وفادار آنفیلد این فرصت را می‌دهد تا وداعی در خور شأن دوران حرفه‌ای افسانه‌ای «پادشاه مصری» داشته باشند. در حالی که فصل به مقطع پایانی خود می‌رسد، صلاح پیش از عزیمت احتمالی برای اتحاد تاریخی با رونالدو در ریاض، به دنبال تثبیت بازگشت قرمزها به لیگ قهرمانان به عنوان هدیه خداحافظی خود خواهد بود.

انتهای پیام/