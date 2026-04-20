اولتیماتوم جنجالی ادیهو به گوردون و تونالی
ستارههای نیوکاسل در دوراهی ماندن یا انتقال به یونایتد و لیورپول
ادی هاو، سرمربی نیوکاسل، با تعیین ضربالاجلی صریح برای ساندرو تونالی و آنتونی گوردون، از این دو ستاره خواست تا در میان شایعات جدی انتقال به منچستریونایتد و لیورپول، تکلیف نهایی خود را مشخص کنند.
به گزارش ایلنا، کلاغها روز شنبه در خانه متحمل شکست تحقیرآمیز ۲ بر ۱ مقابل بورنموث شدند؛ نتیجهای که تردیدها را درباره آینده ستارههای تراز اول این تیم بیش از پیش افزایش داده است.
جو ورزشگاه سنت جیمز پارک پس از سوت پایان بازی مقابل بورنموث مسموم شد و هواداران تیمی را هو کردند که اکنون از ۱۱ بازی اخیر خود در لیگ برتر، ۸ مسابقه را با شکست پشت سر گذاشته است. در بحبوحه شایعات داغی که چهرههای کلیدی مانند گوردون را به لیورپول و تونالی را به منچستریونایتد پیوند میدهد، هاو به صراحت اعلام کرد که هیچگونه عدم تمرکزی را از سوی شاگردانش در این دوران پرآشوب تحمل نخواهد کرد.
سرمربی نیوکاسل در واکنش به موج منفی فزاینده اطراف باشگاه گفت: "آنچه من خواهم گفت این است که چیزی که از بازیکنان میبینم، تعهد کامل است. میدانم که رسانهها در زمانهای مختلف داستانهای متفاوتی را منتشر خواهند کرد، فکر میکنم همانطور که بارها گفتهام، این بخشی از شرایط فعلی ماست. این چیزی نیست که من بخواهم یا تشویقش کنم. من بازیکنانی میخواهم که کاملاً روی اینجا متمرکز باشند و از نظر عاطفی و فیزیکی در تیم حضور داشته باشند، چون فکر میکنم نمیتوانید هر دو کار را با هم انجام دهید."
صدور اولتیماتوم در میان شایعات نقلوانتقالاتی
در حالی که غولهایی مثل لیورپول و یونایتد برای شکار استعدادهای برتر نیوکاسل خیز برداشتهاند، هاو در مورد ذهنیت لازم برای پوشیدن پیراهن سیاهوسفید، خط قرمزی را ترسیم کرد.
هاو توضیح داد: "شما یا با ما هستید یا نیستید، برای من هیچ حد وسطی وجود ندارد؛ بنابراین اگر در مورد یک یا دو بازیکن چنین موضوعی صدق کند، بسیار ناامیدکننده خواهد بود، اما من نمیتوانم روایت قطعی در این باره به شما بدهم، چون در آن گفتگوها دخالتی ندارم. هیچکس شخصاً چیزی خلاف این به من نگفته است."
روزهای سخت سنت جیمز پارک
با ثبت پنج شکست در شش بازی اخیر خانگی، قلعهای که هاو در دو سال اول حضورش ساخته بود، گویی در حال فروپاشی است. وقتی از او پرسیده شد که آیا سروصداهای بیرونی در مورد نقلوانتقالات و محدودیتهای مالی به رختکن نفوذ کرده است یا خیر، هاو با احتیاط پاسخ داد.
او خاطرنشان کرد: "پاسخ به این سوال برای من دشوار است، چون من بخشی از آن گفتگوها نیستم و از آن جدا شدهام. من به شدت در این مورد تردید دارم، اما نمیتوانم قاطعانه به شما بگویم که چنین چیزی وجود ندارد."
هاو زیر فشار
سقوط نیوکاسل از اوج به شکلی ناباورانه سریع بوده است. تنها یک سال پیش، باشگاه در حال جشن گرفتن پیروزی در جام اتحادیه مقابل لیورپول و کسب سهمیه لیگ قهرمانان بود. اکنون آنها در رده چهاردهم جدول لیگ برتر دستوپا میزنند و فشارها بر هاو در آستانه سفر دشوار برای تقابل با آرسنال صدرنشین، به شدت در حال افزایش است.