به گزارش ایلنا، توپچی‌های لندن با ثبت چهارمین بازی بدون برد خود در رقابت‌های داخلی، علاوه بر وداع با هر دو جام حذفی، ابتکار عمل برای قهرمانی در لیگ برتر را نیز به منچسترسیتی واگذار کردند. شاگردان آرتتا که پس از گل تماشایی رایان چرکی، موفق شدند روی سماجت کای هاورتز و اشتباه دوناروما در دقیقه ۱۸ بازی را به تساوی بکشانند، مدت‌ها برای حفظ این نتیجه و باقی ماندن در کورس تلاش کردند.

با این حال، پس از اینکه دوناروما ضربه هاورتز را مهار کرد و شوت فنی ابرچی ازه به تیر دروازه برخورد کرد، ارلینگ هالند روی نبوغ نیکو اورایلی گل دوم سیتی را به ثمر رساند. در دقایق پایانی، ارسال دقیق تروسارد فرصت طلایی تساوی را نصیب هاورتز کرد، اما ضربه سر این بازیکن آلمانی به بیرون رفت تا مهمان با ناامیدی زمین را ترک کند.

نمرات بازیکنان و کادر فنی

دروازه‌بان و خط دفاعی

داوید رایا (۶/۱۰): در اوایل بازی روی یک بازیسازی از عقب زمین متزلزل نشان داد، اما در ادامه آرامش خود را حفظ کرد و روی گل‌ها مقصر نبود.

کریستین موسکرا (۶/۱۰): ماموریت دشواری برای مهار دوکو داشت، به‌ویژه پس از کارت زردی که در نیمه اول دریافت کرد.

ویلیام سالیبا (۷/۱۰): در خط دفاعی مستحکم ظاهر شد؛ هالند برای فرار از یارگیری گابریل بارها به سمت او متمایل شد که سالیبا به‌خوبی از پس مهار او برآمد.

گابریل ماگالاش (۵/۱۰): نبردهای تن‌به‌تنی با هالند داشت، اما روی هر دو گل شکست خورد؛ ابتدا مقابل چرکی و سپس در صحنه گل هالند. او خوش‌شانس بود که به دلیل درگیری اواخر بازی با ستاره نروژی اخراج نشد.

پیرو هینکاپه (۷/۱۰): با یک بلاک فوق‌العاده مانع گلزنی سمنیو شد؛ او نمایش پرفراز و نشیبی داشت اما در مجموع سمنیو را مهار کرد.

خط هافبک

مارتین زوبیمندی (۶/۱۰): در این بازی به فرم همیشگی خود نزدیک‌تر بود و به‌خصوص در نیمه اول پرتحرک و هوشمندانه بازی کرد.

دکلان رایس (۶/۱۰): مثل همیشه پرتلاش ظاهر شد، اما نتوانست آن‌طور که انتظار می‌رفت بر جریان بازی اثر بگذارد.

مارتین اودگارد (۷/۱۰): اگرچه گاهی در کنترل توپ دچار کندی می‌شد، اما حضورش در میانه میدان و رهبری پرس تیم بسیار حیاتی بود و یک فرصت عالی نیز برای هاورتز ساخت.

خط حمله

نونی مادوئکه (۵/۱۰): نمایشی مشابه همیشه داشت؛ گاهی خطرناک نشان می‌داد اما در ضربات نهایی بی‌دقت بود و توسط اورایلی و گوهی مهار شد تا در بین دو نیمه جای خود را به مارتینلی بدهد.

کای هاورتز (۵/۱۰): با پشتکار عالی گل تساوی را رقم زد و در پرس تیمی نقش مهمی داشت، اما از دست دادن دو فرصت طلایی در نیمه دوم مانع از پیروزی آرسنال شد.

ابرچی ازه (۶/۱۰): برای اولین بار از ماه دسامبر در پست بال چپ به میدان رفت؛ روی گل چرکی کمی ضعیف عمل کرد اما در فضاهای بسته تکنیک خوبی داشت و بدشانس بود که ضربه‌اش به تیر دروازه خورد.

تعویضی‌ها و سرمربی

گابریل مارتینلی (۵/۱۰): حضور او در نیمه دوم ناامیدکننده بود؛ در حفظ مالکیت توپ موفق نبود و تهدیدی برای دفاع سیتی ایجاد نکرد.

لئاندرو تروسارد (۶/۱۰): با یک ارسال تماشایی در دقایق پایانی، موقعیتی ساخت که باید توسط هاورتز به گل تبدیل می‌شد.

بن وایت (۶/۱۰): با اضافه شدن به حملات از سمت راست، توان نفوذ آرسنال را در آن جناح افزایش داد.

ویکتور گیوکرش (بدون نمره): در دقایق پایانی وارد زمین شد.

میکل آرتتا (۶/۱۰): تیم او نمایشی ارائه داد که می‌توانست منجر به نتیجه شود. ترکیب تهاجمی او نسبت به بازی مقابل بورنموث پیشرفت زیادی داشت، اما در نهایت برای پیروزی کافی نبود.

انتهای پیام/