مهدی تاج:
۱۴ باشگاه نامه زدند که لیگ برگزار نشود!
رییس فدراسیون فوتبال میگوید برای انتخاب نمایندگان آسیایی فوتبال ایران در روزهای آینده تصمیم گیری میشود.
به گزارش ایلنا، بعد از اعلام رسمی سازمان لیگ فوتبال به موکول شدن ادامه بازیهای لیگ برتر بعد از جام جهانی، مهمترین ابهام باقی مانده برای تیمها و هواداران، معرفی ۳ نماینده آسیایی فصل بعد است. همچنین بعد از صحبتهای دبیرکل فدراسیون فوتبال که با توجه به جدول فعلی درباره نمایندگان آسیایی تصمیمگیری میشود، اعتراضاتی از سوی باشگاهها را شاهد بودیم.
حال مهدی تاج در حاشیه جشن قهرمانی گیتیپسند پس از پایان لیگ برتر فوتسال درباره این موضوع گفت: «برای بحث انتخاب نماینده آسیایی باید بیشتر فکر شود که انشاءالله در روزهای آینده تصمیمگیری خواهیم کرد.»
او همچنین درباره تعویق بازیهای لیگ برتر فوتبال و برگزاری هفته پایانی لیگ فوتسال با توجه به شرایط جنگی گفت: «با توجه به جنگ تحمیلی علیه کشورمان و شرایطی که ایجاد شد، بازیهای لیگ برتر فوتبال به تعویق افتاد، اما قرار است بهطور جدی پیگیر ادامه رقابتهای لیگ دسته اول باشیم. خوشحالم که هفته پایانی لیگ برتر فوتسال در این شرایط برگزار شد. کشور ما در جنگ تحمیلی خیلی محکم ایستاد و تمام کارهایی که باید در حوزه فوتبال و فوتسال انجام میشد هم صورت گرفت.»
قسمت دیگری از صحبتهای رئیس فدراسیون فوتبال به علت تعویق لیگ برتر و نظر باشگاهها در این خصوص مربوط است. جایی که تاج افشا کرد: «۱۴ باشگاه طی نامهای به سازمان لیگ اعلام کردند اگر مسابقات لیگ برتر برگزار نشود، بهتر است و قرار شد بازیها به بعد از دیدارهای تیم ملی در جام جهانی موکول شود که سازمان لیگ هم این موضوع را اعلام کرد.