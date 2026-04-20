English العربیه
عبیدی
بارسلونا به دنبال بازیکن ممنوعه پالمیراس

گزارش‌ها حاکی از آن است که دکو، مدیر ورزشی بارسلونا، بررسی گزینه‌های جدید برای پست وینگر چپ را آغاز کرده است؛ اقدامی که در صورت جدایی احتمالی مارکوس رشفورد می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند.

به گزارش ایلنا، طبق گزارش‌های منتشرشده، دکو در هفته‌های اخیر روند ارزیابی بازیکنان مستعد برای تقویت جناح چپ خط حمله بارسلونا را آغاز کرده است. این اقدام در حالی انجام می‌شود که آینده مارکوس رشفورد در جمع آبی‌اناری‌ها با ابهام‌هایی همراه شده و احتمال تغییر در ترکیب هجومی تیم مطرح شده است.

در میان گزینه‌هایی که مورد توجه قرار گرفته‌اند، نام «ادواردو کونسسائو» نیز دیده می‌شود؛ بازیکن جوانی که در رده‌های پایه فوتبال برزیل مورد توجه قرار گرفته است. گفته می‌شود ویژگی‌های فنی او با نیازهای بارسلونا در این پست همخوانی دارد.

با این حال، این بازیکن تنها ۱۶ سال سن دارد و هنوز در ابتدای مسیر حرفه‌ای خود قرار دارد. بر اساس مقررات نقل‌وانتقالات، او فعلاً امکان پیوستن به باشگاه‌های اروپایی را ندارد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد کونسسائو قرار است به‌زودی تمرینات خود را با تیم اول باشگاه پالمیراس آغاز کند. در صورت ادامه روند پیشرفت او، امکان انتقال این بازیکن به فوتبال اروپا از ژانویه سال ۲۰۲۸ فراهم خواهد شد.

 

