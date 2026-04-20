پاسخ طعنهآمیز مورینیو به پرسش خبرنگار درباره آیندهاش
ژوزه مورینیو در واکنش به پرسش یک خبرنگار درباره احتمال ادامه حضورش در بنفیکا در فصل آینده، پاسخی کنایهآمیز داد؛ پاسخی که با واکنش حاضرین در نشست خبری همراه شد.
به گزارش ایلنا، در جریان یک نشست خبری، از ژوزه مورینیو درباره آینده حرفهای او و احتمال ادامه همکاریاش با باشگاه بنفیکا در فصل آینده سؤال شد؛ پرسشی که با پاسخ خاص و کنایهآمیز این مربی پرتغالی همراه شد.
مورینیو در پاسخ به این سؤال خطاب به خبرنگار گفت: «آیا شما میتوانید تضمین کنید که سال آینده در رسانهای که برای آن کار میکنید باقی خواهید ماند؟»
این خبرنگار در واکنش به این پرسش پاسخ داد که ادامه حضورش در محل کار فعلی را تضمین میکند، زیرا به گفته خودش «هیچ باشگاه یا رسانهای تمایلی برای جذب او ندارد.»
پاسخهای رد و بدل شده میان مورینیو و خبرنگار، فضای نشست خبری را برای لحظاتی متفاوت کرد و بار دیگر نشان داد سرمربی پرتغالی همچنان با همان سبک همیشگی و پاسخهای صریح و گاه طعنهآمیز در نشستهای رسانهای ظاهر میشود.