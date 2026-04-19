به گزارش ایلنا، تاتنهام در حالی که با گل تماشایی ژاوی سیمونز و پیش از آن ضربه پدرو پورو در مقابل گل کائورو میتوما از حریف پیش بود، در آستانه کسب سه امتیازی حیاتی قرار داشت. اما گل تساوی‌بخش دقایق پایانی باعث شد تا این تیم همچنان در حسرت حتی یک پیروزی لیگ برتری در سال میلادی ۲۰۲۶ باقی بماند. اگرچه روبرتو دی‌زربی سبک بازی جذاب‌تری را به نمایش گذاشته، اما ماموریت حفظ بقای این تیم در لیگ برتر اکنون به یک چالش کمرشکن تبدیل شده است.

نقشه جسورانه برای ماندن در شمال لندن

دی‌زربی بدون هراس از فشار موجود یا کیفیت رقبایی که در هفته‌های آتی سد راهش هستند، به خبرنگاران گفت: «ما ۵ مسابقه دیگر در پیش داریم؛ کار سخت است و همه ما می‌دانیم در وضعیت پیچیده‌ای هستیم، اما ۱۵ امتیاز باقی مانده و این تیم توانایی کسب ۵ پیروزی متوالی را دارد. شاید اکنون شنیدن حرف‌های من دشوار باشد، اما اگر به بازیکنان نگاه کنید و کیفیت آن‌ها را تحلیل کنید، متوجه می‌شوید که می‌توانیم در ۵ بازی پیاپی برنده شویم. این حرف من از روی غرور نیست، چون اصلاً آدم مغروری نیستم، به خصوص در شرایط فعلی؛ اما ما کیفیت کافی برای جنگیدن و پیروزی‌های پیاپی را داریم.»

دی‌زربی شکست را نمی‌پذیرد

این تساوی که به تعبیر مایکل داوسون، مدافع سابق اسپرز، «حسی شبیه به شکست داشت»، تاتنهام را در فاصله یک امتیازی منطقه امن قرار داد، آن هم در حالی که تنها ۵ بازی باقی مانده است. با وجود آمارهای ناامیدکننده، سرمربی سابق برایتون پافشاری می‌کند که پایان بی‌نقص فصل برای شاگردانش دور از دسترس نیست. دی‌زربی اظهار داشت: «من همیشه به توانایی بازیکنان ایمان دارم. آن‌ها نمایش خوبی داشتند. معتقدم می‌توانیم حتی بهتر از امروز بازی کنیم، با کیفیت بیشتر و آرامش افزون‌تر، به ویژه وقتی مالک توپ هستیم؛ اما در این مقطع به این روحیه، نگرش و ذهنیت نیاز داریم و هنوز هیچ‌چیز تمام نشده است.»

مدارای صفر با منفی‌بافی

ایستگاه بعدی اسپرز، نبرد با وولوز قعرنشین در ورزشگاه مولینکس است؛ مسابقه‌ای که عملاً به بازی مرگ و زندگی برای بقای این باشگاه در سطح اول فوتبال انگلیس تبدیل شده است. دی‌زربی برای حفظ تمرکز تیم، هشدار تندی به بازیکنان و کادر فنی خود داده و اعلام کرده هر کسی که در طول تمرینات نگرش ضعیفی داشته باشد، بلافاصله اخراج خواهد شد.

او در پایان خاطرنشان کرد: «به عملکرد آن‌ها افتخار می‌کنم؛ آن‌ها باید قوی‌تر باشند و فقط روی بازی با ولورهمپتون تمرکز کنند. همه باید عصر دوشنبه با لبخند به محل تمرین بیایند، در غیر این صورت بلافاصله راهی خانه می‌شوند. من زمانی برای دیدن افراد منفی‌باف، بازیکنان غمگین یا دستیاران ناراحت ندارم.»

