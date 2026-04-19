اندریک: مدتهاست منتظرم به پیاسجی گل بزنم
اندریک امشب برای نخستینبار مقابل پاریسنژرمن، یکی از تیمهایی که زمانی خواهان جذب او بود، به میدان میرود و حالا ستاره جوان برزیلی میگوید مدتهاست منتظر این لحظه بوده تا برابر این حریف خاص گل بزند.
به گزارش ایلنا، نام اندریک این روزها در محافل فوتبالی فرانسه بسیار پرآوازه شده است. این ستاره خط حمله، فارغ از اینکه در ترکیب ابتدایی قرار گیرد یا به عنوان مهره جانشین وارد میدان شود، با دوندگی، تلاش بیوقفه و ثبت گلهای متعدد، موفق به تسخیر لیون شده است. با این حال، عصر امروز بزرگترین آزمون او از زمان ورود به لوشامپیونه رقم خواهد خورد؛ جایی که باید در برابر پاریسنژرمنِ مقتدر با سکانداری لوئیس انریکه صفآرایی کند. سرمربی پاریسیها نیز شب گذشته به صراحت ابراز امیدواری کرد که امروز شاهد اوج آمادگی و بهترین نسخه اندریک در مستطیل سبز نباشند.
اندریک در واکنش به این تقابل حساس اظهار داشت: «بدون شک نبرد دشواری پیش رو داریم. معتبرترین جام قاره اروپا همچنان در ویترین افتخارات آنها قرار دارد. آنها مدافع عنوان قهرمانی هستند، برنده توپ طلا را در اختیار دارند و همچنین از حضور بازیکنان ملیپوش متعددی که راهی جام جهانی خواهند شد، بهره میبرند. اگرچه این رویارویی در کانون توجه جهانیان قرار خواهد گرفت، اما برای ما این مسابقه تنها دیداری برای کسب هر ۳ امتیاز است و من از مدتها قبل برای درخشش در برابر چنین رقیبی لحظهشماری میکردم.»
تیم المپیک لیون به تازگی موفق شد به یک طلسم ناکامی طولانیمدت پایان دهد؛ آنها پس از پشت سر گذاشتن روندی تلخ شامل ۹ مسابقه بدون کسب پیروزی، سرانجام در آخرین دیدار خود با نتیجه 2-0 از سد مهمان خود، لوریان، عبور کردند. در این جدال خانگی، اندریک در نیمه دوم پا به توپ شد و با یک اثرگذاری مستقیم، پاس گل نخست را برای یارمچوک مهیا کرد و در پایهگذاری گل دوم که با ضربه کورنتین تولیسو به ثمر رسید نیز نقشی کلیدی ایفا نمود.
این مهاجم در بخش پایانی صحبتهای خود تصریح کرد: «ما بار دیگر طعم پیروزی را چشیدیم و اکنون هدفگذاری اصلی ما، تصاحب حداقل یک سهمیه برای حضور در رقابتهای لیگ قهرمانان است. کاملاً آگاه هستم که افکار عمومی حریف را شانس اول پیروزی میدانند، اما ما پیش از این نیز موفق به از پیش رو برداشتن سایر مدعیان شدهایم؛ همانطور که گاهی در قامت یک مدعی، طعم شکست را پذیرفتهایم. مسئله حائز اهمیت این است که در هر مسابقه، باید با تمام توان و قوا به میدان برویم.»