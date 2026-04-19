فروردین: ۹۰ درصد بازسازی ورزشگاه آزادی تا پایان مرداد تمام میشود
رئیس فراکسیون ورزش مجلس در بازدید از مجموعههای ورزشی آسیبدیده، از روند بازسازی ورزشگاه آزادی خبر داد و تأکید کرد فوتبال ایران تعطیل نخواهد شد.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از محلهای تخریب مجموعه ورزشی آزادی و مرکز ملی فوتبال گفت: «حمله به مدرسه میناب و اماکن ورزشی نشاندهنده دشمنی است که از به اهتزاز درآمدن پرچم جمهوری اسلامی ناراحت میشود.»
او با اشاره به روند بازسازی ورزشگاه آزادی اظهار داشت: «حدود ۹۰ درصد عملیات بازسازی ورزشگاه آزادی تا پایان مرداد به اتمام میرسد و این استادیوم دوباره آماده برگزاری مسابقات خواهد شد.»
فروردین درباره میزان اعتبار موردنیاز برای بازسازی مجموعههای آسیبدیده نیز گفت: «در برخی مجموعههای ورزشی که بازدید کردهایم، برای بازسازی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است. مجموعههایی که تخریب شدهاند را بهتر از قبل خواهیم ساخت.»
رئیس فراکسیون ورزش مجلس در واکنش به شایعه تعطیلی باشگاههای سپاهان و فولاد نیز تأکید کرد: «صنعت فوتبال کشور تعطیل نمیشود و با تزریق بودجههای لازم، مشکلات برطرف خواهد شد.»
او درباره عدم حضور سردار آزمون در تیم ملی نیز اظهار داشت: «در مورد افراد صحبت نمیکنم، اما فارغ از نامها باید گفت اگر قرار است در روزهای خوب کنار هم باشیم، در روزهای سخت هم باید این اتفاق بیفتد؛ مرد روزهای سخت به درد تیم ملی میخورد.»
فروردین در پایان درباره حضور تیم ملی ایران در جام جهانی گفت: «اگر قرار باشد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی شرکت کند، با قدرت در این رقابتها حاضر خواهیم شد.»