طلوع عصر جدید در فوتبال؛ ثبت اولین گل با قانون آفساید «دیلایت»
برای نخستین بار، قانون آزمایشی آفساید «دیلایت» (وجود فاصله بین مدافع و مهاجم) به طور رسمی در جریان یک مسابقه در لیگ کانادا اجرا شد.
به گزارش ایلنا، این گل در هر جای دیگر دنیا و طبق قوانین استاندارد برد بینالمللی فوتبال (ایفاب) مردود اعلام میشد، اما بر اساس آزمایشهای جاری در لیگ برتر کانادا که با همکاری فیفا در حال انجام است، صحیح اعلام شد. طبق تفسیر «دیلایت» از قانون آفساید، باید یک شکاف و فاصله کامل بین مهاجم و دومین بازیکن حریف (که با توجه به موقعیت دروازهبان، معمولاً آخرین مدافع محسوب میشود) وجود داشته باشد تا آفساید اعلام شود.
لیگ برتر کانادا (CPL) در فصل جاری این قانون را با هدف کاهش تصمیمات سختگیرانه و میلیمتری و همچنین تشویق تیمها به بازی هجومی آزمایش میکند. این مفهوم که مدتهاست توسط آرسن ونگر، سرمربی سابق آرسنال، در جایگاه رئیس توسعه جهانی فوتبال فیفا مورد حمایت قرار گرفته است، اکنون در کانادا به عنوان یک تغییر بالقوه در قوانین آفساید ارزیابی میشود.
با این حال، منتقدان بر این باورند که قانون آفساید «دیلایت» امتیاز و برتری بیش از حدی به تیم مهاجم میدهد. لیگ کانادا که از سیستم کمکداور ویدئویی (VAR) بهره نمیبرد، اولین لیگ سطح اولی است که این قانون جدید را امتحان میکند؛ پیش از این، آزمایشهای محدودی در سطح جوانان زیر ۱۸ سال ایتالیا در سال ۲۰۲۳ و همچنین مسابقات پایه در هلند انجام شده بود.
نتایج این آزمایشها در پایان سال جاری میلادی به برد بینالمللی فوتبال ارائه خواهد شد. در صورت موفقیتآمیز بودن این طرح، این احتمال وجود دارد که قانون آفساید در سراسر جهان و همچنین از فصل ۲۰۲۸-۲۰۲۷ در فوتبال اروپا به طور کلی تغییر کند.