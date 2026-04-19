اظهارات جنجالی ممبینی
استقلال، تراکتور و سپاهان در آسیا
دبیرکل فدراسیون فوتبال اعلام کرد در صورت تمدید نشدن مهلت معرفی نمایندگان ایران، سه تیم نخست جدول لیگ برتر به عنوان سهمیههای آسیایی معرفی خواهند شد.
به گزارش ایلنا، در حالی که سازمان لیگ فوتبال ایران ساعتی پیش از درخواست برای تمدید مهلت معرفی نمایندگان ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داده بود، هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون اعلام کرد احتمال دارد این مهلت چندان تمدید نشود.
ممبینی در توضیح این موضوع گفت: «ما تا ۱۰ خرداد فرصت داریم نمایندگان ایران را به AFC معرفی کنیم. اگر هم تمدید شود، احتمالاً زمان زیادی نخواهد بود، چون پلیآفها در مرداد برگزار میشود.»
او با اشاره به نشستهای انجامشده با باشگاهها افزود: «دو یا سه جلسه مشورتی با همه باشگاههای لیگ برتری داشتیم و تلاش کردیم نظر آنها را هم بگیریم. هدف ما این است که لیگ را حتماً به پایان برسانیم.»
دبیرکل فدراسیون درباره نحوه معرفی نمایندگان ایران توضیح داد: «یکی از راهکارها این است که با توجه به ردهبندی فعلی لیگ، تیمهای بالای جدول معرفی شوند؛ تیم اول سهمیه مستقیم لیگ نخبگان آسیا را میگیرد، تیم دوم به پلیآف لیگ نخبگان میرود و تیم سوم در لیگ قهرمانان آسیا۲ حضور خواهد داشت.»
او درباره ادامه رقابتهای لیگ برتر نیز گفت: «با توجه به شرایط موجود، لغو پروازها و مشکلات رفتوآمد بین شهرها، سازمان لیگ تصمیم گرفته مسابقات لیگ برتر بعد از جام جهانی برگزار شود و برنامه کامل آن طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.»
ممبینی درباره سهمیه جام حذفی نیز اظهار داشت: «هنوز تصمیمی درباره جام حذفی گرفته نشده و در حال حاضر سهمیه آن همان تیم سوم لیگ محسوب میشود.»
با توجه به وضعیت جدول لیگ برتر، در صورت اجرای این سناریو احتمال دارد تراکتور به دلیل شرایط بهتر در تفاضل گل و بازی رودررو نسبت به رقبا، در جمع تیمهای سهمیه آسیایی قرار بگیرد.