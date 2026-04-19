بابایی: وقفه لیگ به ما لطمه زد
مدیرعامل باشگاه چادرملو اردکان در دیداری با اعضای تیم، از عملکرد آنها در لیگ برتر تقدیر کرد و آینده تیم را امیدوارکننده دانست.
به گزارش ایلنا، تمرینات تیم فوتبال چادرملو اردکان روز شنبه با حضور علیرضا بابایی مدیرعامل باشگاه به پایان رسید و پس از آن، نشستی صمیمانه میان مدیرعامل و اعضای تیم برگزار شد. بابایی با تبریک روز ارتش و قدردانی از تلاش بازیکنان و کادر فنی گفت: «اگر قدر فرصتها را بهتر میدانستیم، میتوانستیم شگفتیهای این فصل را کامل کنیم.»
او با اشاره به روند مطلوب تیم در لیگ برتر افزود: «این مسیر میتوانست به کسب سهمیه و حتی عنوانی شایسته ختم شود، اما با وقفه ایجادشده در رقابتها نیمهکاره ماند.»
بابایی در ادامه با تقدیر از سعید اخباری سرمربی تیم خاطرنشان کرد: «تعهد و پشتکار او حتی در شرایط سخت، نقش مهمی در موفقیتهای ما داشت و آینده چادرملو اردکان را روشن میبینم.»
مدیرعامل باشگاه با تقدیر از تمام بخشهای چادرملو عنوان کرد: «از حمید علیدوستی، اعضای کادر فنی، پزشکی، رسانهای، تدارکات، کارکنان اجرایی و همچنین هواداران یزدی و اردکانی که همیشه کنار ما بودند، قدردانم.»
او درباره بازیکنان خارجی نیز گفت: «تعصب، نظم و اخلاق حرفهای آنها قابل تقدیر است و الگویی برای سایر بازیکنان خارجی لیگ.»
بابایی با اشاره به روند تیم پیش از توقف لیگ اظهار داشت: «پیش از وقفه مسابقات، تیم ما در شرایط بسیار خوبی بود و بسیاری از رقبا از تقابل با ما دلهره داشتند.»
وی ادامه داد: «نتایج درخشان این فصل حاصل کار گروهی بود و با حفظ تمرکز و همدلی، میتوانیم دوباره به همان مسیر موفق برگردیم.»
در پایان این نشست، پرچم و مچبند مزین به پرچم ایران به بازیکنان اهدا شد و اعضای تیم تا دیدارهای آینده بدرقه شدند.