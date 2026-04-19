ترکیب احتمالی سیتی و آرسنال / شطرنج قهرمانی در اتحاد

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی یکشنبه شب در اتمسفر پرشور ورزشگاه اتحاد، در یکی از حساس‌ترین نبردهای هفته سی و سوم لیگ برتر، پذیرای آرسنال خواهد بود؛ دیداری که پیروزی در آن می‌تواند فاصله سیتیزن‌ها با صدرنشین را به تنها سه امتیاز کاهش دهد. وقتی پپ گواردیولا این تقابل را فینال لیگ برتر توصیف می‌کند، باید پذیرفت که نبرد اتحاد سرنوشت قهرمان را تعیین خواهد کرد. میکل آرتتا در شرایطی به خانه استاد سابق خود می‌رود که تنها شش هفته به پایان فصل باقی مانده و فشار روانی روی توپچی‌ها به اوج خود رسیده است.

با وجود اینکه برخی مدعی بودند سیتی از کورس قهرمانی عقب مانده، اما واقعیت چیز دیگری است. شاگردان پپ که در حال حاضر شش امتیاز با صدر فاصله دارند، با توجه به یک بازی معوقه مقابل کریستال پالاس، همچنان کلید هفتمین قهرمانی خود را در دست دارند. گواردیولا معتقد است تفاوت اصلی در انگیزه دو تیم نهفته است؛ جایی که آرسنال پس از ۲۲ سال دوری از جام، تشنه شکستن این طلسم است. اما فراتر از انگیزه، آرسنال به دنبال پایان دادن به یک رکورد منفی است؛ چرا که آن‌ها در دوران حضور پپ در سیتی، هرگز موفق به پیروزی در اتحاد نشده‌اند. آرتتا در پنج سفر قبلی خود به این ورزشگاه، با دو تساوی و سه شکست زمین را ترک کرده است.

وضعیت آمادگی دو تیم نیز متفاوت است؛ سیتی به دنبال دورقمی کردن بازی‌های بدون شکست خود مقابل رقیب لندنی است، در حالی که آرسنال در پنج بازی اخیر خود سه بار طعم شکست را چشیده که یکی از آن‌ها در فینال جام اتحادیه مقابل همین تیم بوده است. در لیست مصدومان آرسنال، غیبت بوکایو ساکا قطعی است و وضعیت بازیکنانی نظیر اودگارد، مادوئکه، کالافیوری و تیمبر هنوز مشخص نیست. آرتتا در این باره گفت: «برخی بازیکنان خیلی به بازگشت نزدیک هستند، بنابراین تلاش می‌کنیم آنها را تا حد ممکن آماده کنیم و اگر آماده باشند در فهرست تیم قرار خواهند گرفت.» در سمت مقابل، نیکو اورایلی بار دیگر در دسترس کادر فنی سیتی قرار گرفته است.

ترکیب احتمالی منچسترسیتی: دوناروما، نونیز، خوسانوف، گهی، اورایلی، رودری، برناردو سیلوا، شرکی، سمنیو، دوکو و هالند.

ترکیب احتمالی آرسنال: رایا، وایت، سالیبا، گابریل، هینکاپیه، زوبیمندی، رایس، ازه، تروسارد، هاورتز و مارتینلی.

