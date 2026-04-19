صوفی:
آغاز سریع عملیات بازسازی بسیار مهم است
عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اسپانیا یکی از گزینهها برای بازی دوستانه تیم ملی است.
به گزارش ایلنا، عضو کمیسیون عمران مجلس امروز در حاشیه بازدید از مرکز ملی فوتبال که در جنگ تحمیلی سوم دچار آسیب شده، در خصوص برنامههای بازسازی این مجموعه و ورزشگاه آزادی و آمادگی چمن آن توضیحاتی داد.
آنچه اهمیت دارد، آغاز سریع عملیات بازسازی است و در همین راستا امروز جلسهای با حضور دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و شرکت توسعه برگزار شد. این نشست با دو محور اصلی تشکیل شد؛ نخست تعیین تکلیف موضوع افتتاح پروژهها و دوم بررسی روند بازسازی اماکن آسیبدیده.
برنامهریزی به دو بخش تقسیم شده؛ بخش نخست مربوط به اقدامات ظاهری است که تا پایان اردیبهشت شامل نصب صندلیها خواهد بود و در این مرحله استادیوم آماده بهرهبرداری میشود. بخش دوم نیز به تکمیل زیرساختهاست که تا پایان مرداد به طور کامل به اتمام خواهد رسید.
موضوع تعویض چمن نیز در دستور کار قرار دارد و قرار است چمن هیبریدی اجرا شود که البته زمانبر خواهد بود، اما در وضعیت فعلی امکان برگزاری مسابقات وجود دارد.
هر کشوری که با ایران روابط دوستانه داشته باشد و در حوزه ورزش همکاری کند، مورد حمایت مجلس خواهد بود. حتی درباره اسپانیا نیز که در دورههای مختلف رویکرد مثبتی نسبت به ایران داشته، در صورت فراهم شدن شرایط، میتواند گزینهای برای بازی دوستانه تیم ملی باشد.