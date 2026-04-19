به گزارش‌ ایلنا، نوسان احساسی شدیدی که هواداران تاتنهام هاتسپر در دقایق پایانی تساوی روز شنبه مقابل برایتون تجربه کردند، احتمالاً پیش‌درآمدی بر اتفاقات پیش رو است. ژاوی سیمونز پس از ضربه تماشایی‌اش که تیم روبرتو دزربی را در آستانه اولین پیروزی لیگ برتری از ۲۸ دسامبر قرار داد، هم‌تیمی‌هایش را در شادی غرق کرد و هواداران اسپرز نیز در این تخلیه هیجانی جمعی با آن‌ها همراه شدند. اما این صحنه‌ها خیلی زود رنگ باخت؛ چرا که در پنجمین دقیقه از هشت دقیقه وقت تلف شده، جورجینیو روتر از برایتون ضربه‌ای مهلک و غافلگیرکننده وارد کرد.

این نتیجه باعث شد اسپرز در فاصله پنج بازی تا پایان فصل، همچنان یک امتیاز با منطقه امن فاصله داشته باشد؛ وضعیتی که با توجه به بازی‌های باقی‌مانده رقبای سقوط یعنی ناتینگام فارست و وستهم، می‌تواند وخیم‌تر شود و ترس از اولین سقوط به دسته پایین‌تر از سال ۱۹۷۷ را افزایش دهد.

روبرتو دزربی، سرمربی تاتنهام به بی‌بی‌سی اسپورت گفت: «این نتیجه مثل یک شکست است چون ما در وقت‌های اضافه گل خوردیم، اما بازی فوق‌العاده‌ای ارائه دادیم. پذیرش این اتفاق سخت است. ما باید قوی‌تر از این لحظاتی باشیم که از سر می‌گذرانیم. باید به حرکت ادامه دهیم و برای بازی بعدی آماده شویم.»

لس فردیناند، مهاجم سابق اسپرز، به اسکای اسپورتس گفت: «اگر این اتفاق در دقیقه ۹۰ رخ می‌داد، می‌توانستم آن را درک کنم، اما هنوز زمان زیادی از فوتبال باقی مانده بود. واکنش تیم باید این می‌بود که بازی را بسته نگه دارد، اما در عوض آن‌ها به میان جمعیت پریدند.»

در مقابل، اشلی ویلیامز، مدافع سابق لیگ برتر، به بی‌بی‌سی اسپورت گفت که «هیچ مشکلی» با شادی بازیکنان اسپرز ندارد. ویلیامز گفت: «گل در آن لحظه بسیار حیاتی بود. می‌دانم که هنوز دقایقی باقی مانده بود، اما با آن واکنش و احساسات، می‌توانستید بفهمید که این گل چقدر برای بازیکنان ارزشمند بود.»

ایمان دزربی به بازگشت ورق

با وجود ناامیدی شدیدی که در سوت پایان بازی موج می‌زد، دزربی آنقدر از تیمش نکات مثبت دیده است که باور داشته باشد شاگردانش می‌توانند از این وضعیت خطرناک فرار کنند. این مربی ایتالیایی به رسانه‌ها گفت: «این تیم پتانسیل بردن پنج بازی متوالی را دارد.»

در ظاهر، این اعتماد به نفس کاملاً بی‌اساس به نظر می‌رسد. روند نبردن‌های اسپرز در لیگ اکنون به ۱۵ مسابقه رسیده است که تنها یک بازی با بدترین رکورد تاریخ باشگاه در ۹۱ سال پیش فاصله دارد. آن‌ها در بازی بعدی مقابل وولوز که در قعر جدول قرار دارد، تلاش خواهند کرد تا با رکورد منفی سال‌های ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۵ برابری نکنند.

دزربی گفت: «من به بازیکنانم ایمان دارم و آن‌ها هم باید به من ایمان داشته باشند. ما نمی‌توانیم به گذشته فکر کنیم. ما زمان کافی و کیفیت لازم را در اختیار داریم. من از افرادی که گریه می‌کنند یا بیش از حد منفی‌باف هستند، خوشم نمی‌آید.»

پدرو پورو، مدافع تاتنهام، به بی‌بی‌سی اسپورت گفت: «فکر می‌کنم بعد از بازی زمانی برای ناامیدی نداریم. برای من و هم‌تیمی‌هایم، بهترین کار این است که به تلاش ادامه دهیم و جلو برویم. فکر می‌کنم تیم امروز بسیار خوب بود. مهم‌ترین چیز در حال حاضر مثبت ماندن است.»

امید در میان بحران

در میان تمام تیم‌های چهار سطح برتر فوتبال انگلیس در سال ۲۰۲۶، تنها شفیلد ونزدی (چهار امتیاز) امتیاز کمتری نسبت به اسپرز (شش امتیاز) کسب کرده است. دزربی به وضوح اعلام کرده که اولویت فوری او بازگرداندن اعتماد به نفس به گروهی از بازیکنان است که در هر پنج بازی اخیر لیگ برتر که در آن‌ها پیش افتاده بودند، در نهایت موفق به کسب پیروزی نشده‌اند.

با این حال، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای برای سرمربی سابق مرغ‌های دریایی وجود داشت؛ چرا که بازیکنانش در تقابل با یکی از آماده‌ترین تیم‌های لیگ، جنگندگی لازم برای بازی‌های باقی‌مانده را از خود نشان دادند. همچنین بازگشت رودریگو بنتانکور به ترکیب اصلی و حضور جیمز مدیسون روی نیمکت پس از غیبتی طولانی، باعث خوش‌بینی شد.

دزربی همچنین از هواداران تمجید کرد و ابراز امیدواری کرد که آن‌ها همین جو را در بازی‌های خانگی باقی‌مانده مقابل لیدز و اورتون تکرار کنند. او گفت: «ما باید از هوادارانمان تشکر کنیم. آن‌ها فوق‌العاده بودند و قبل، حین و پایان بازی کمک زیادی به بازیکنان کردند. بازیکنان باید خود را خوش‌شانس بدانند، چون طبیعی نیست که وقتی برای بقا می‌جنگید، ورزشگاه این‌گونه باشد.»

در حالی که دزربی تاکید کرده در این مقطع بیشتر نقش یک «پدر» را برای بازیکنان ایفا می‌کند تا اینکه آن‌ها را با اطلاعات تاکتیکی بمباران کند، نشانه‌هایی از شکل‌گیری سبک پرس شدید او در تیم دیده می‌شود. هر دو گل تاتنهام در روز شنبه از روی توپ‌گیری در زمین حریف به ثمر رسید که این رقم دو برابر تمام گل‌هایی است که آن‌ها در کل فصل به این شکل زده بودند.

جو هارت در برنامه «بازی روز» بی‌بی‌سی گفت: «شیوه پرس اسپرز واقعاً تأثیرگذار بود و این چیزی نبود که در این فصل از آن‌ها دیده باشیم. این یک پرس بی‌امان بود. کل ورزشگاه هم به لرزه درآمده بود.»

مایکل داوسون، مدافع سابق اسپرز، در اسکای اسپورتس گفت: «آن‌ها باید نکات مثبت را در نظر بگیرند. این نتیجه حس شکست دارد و فرصتی برای تغییر سرنوشت بود. این چیزی است که آن‌ها باید با آن کنار بیایند. من گرسنگی، اشتیاق و تعهد را دیدم. دزربی در کنار زمین بسیار پرشور بود. من در آن بازی چیزی دیدم که بخشی از باور را بازگرداند، اما این تازه یک نقطه شروع است.»

چشم‌انتظار لغزش رقبا

اسپرز هفته آینده ‌میهمان وولوز خواهد بود و پس از آن سفرهای دشواری به زمین استون ویلا و چلسی برای کسب امتیازات حیاتی در پیش دارد. چالش دزربی اکنون بلند کردن بازیکنانی است که تنها چند دقیقه با یک پیروزی تاریخی فاصله داشتند و ویرانی در چهره‌هایشان پس از سوت پایان مشهود بود.

دزربی در مورد آنچه پس از بازی به بازیکنانش گفته است، به اسکای اسپورتس توضیح داد: «گفتم قوی باشند و دوباره از من پیروی کنند چون می‌خواهم به آن‌ها کمک کنم. آن‌ها می‌توانند ذهنیت خود را تغییر دهند و این مهم‌ترین بخش است. اکنون خیلی راحت است که منفی فکر کنیم، اما باید تمرکز کنیم و برای پیدا کردن شرایط پیروزی دوباره تلاش کنیم. ما تا پایان در هر بازی می‌جنگیم و بهترینمان را ارائه می‌دهیم. اگر بتوانیم بهترین عملکردمان را داشته باشیم، هنوز کار تمام نشده است. امروز من نشانه‌هایی دیدم؛ خون، شخصیت، کیفیت و سازماندهی با توپ و بدون توپ را دیدم. همه چیز برای رسیدن به هدفمان فراهم است.»

با این حال، چالش اسپرز ممکن است حتی پیش از بازی بعدی‌شان سخت‌تر شود؛ چرا که ناتینگام فارست میزبان برنلی است و وستهم طی دو روز آینده به مصاف کریستال پالاس می‌رود. اندی رید، هافبک سابق لیگ برتر، به رادیو ۵ بی‌بی‌سی گفت: «اکنون آن‌ها باید با استرس بنشینند و بازی ناتینگام فارست و وستهم را تماشا کنند. اگر هر دوی آن تیم‌ها پیروز شوند، این یک امتیاز چندان بزرگ به نظر نخواهد رسید. چند روز پر از اضطراب در پیش است.»

