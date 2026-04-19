همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ستایش ویژه رئیس‌جمهور از اراده دختران فوتبالیست

دکتر مسعود پزشکیان در پیامی، پایداری و درخشش دختران ملی‌پوش فوتبال ایران را که با عبور از چالش‌های فراوان از رقابت‌های استرالیا بازگشته‌اند، مورد تمجید قرار داد.

به گزارش ایلنا، دکتر مسعود پزشکیان در جریان حضور در وزارت ورزش و جوانان، ضمن یادآوری نقش محوری و سرنوشت‌ساز ورزشکاران در روزهای سخت جنگ، به شکلی ویژه از بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران قدردانی کرد.

پرونده حضور تیم ملی فوتبال بانوان در استرالیا و حواشی خاصی که پیرامون این تیم شکل گرفته بود، سرانجام با بازگشت اکثریت اعضای تیم و برپایی مراسم استقبال رسمی از آن‌ها به پایان رسید. اکنون رئیس‌جمهور نیز با لحنی ستایش‌آمیز، مراتب سپاس خود را از این ورزشکاران و خانواده‌هایشان ابراز کرده است.

دکتر پزشکیان با بازخوانی وقایع مربوط به تیم ملی فوتبال بانوان در مسابقات استرالیا خاطرنشان کرد: «با وجود برخی مشکلات داخلی، اقدام دختران ورزشکار کشورمان در بازگشت به ایران نشان‌دهنده عمق وطن‌دوستی، عرق ملی و غیرت آنان است؛ موضوعی که شایسته قدردانی است و موجب افتخار کشور محسوب می‌شود. از این عزیزان، خانواده‌های آنان و همه ورزشکارانی که با این روحیه در مسیر اعتلای کشور حرکت می‌کنند، صمیمانه تشکر می‌کنیم.»

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید