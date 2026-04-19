به گزارش ایلنا، دکتر مسعود پزشکیان در جریان حضور در وزارت ورزش و جوانان، ضمن یادآوری نقش محوری و سرنوشت‌ساز ورزشکاران در روزهای سخت جنگ، به شکلی ویژه از بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران قدردانی کرد.

پرونده حضور تیم ملی فوتبال بانوان در استرالیا و حواشی خاصی که پیرامون این تیم شکل گرفته بود، سرانجام با بازگشت اکثریت اعضای تیم و برپایی مراسم استقبال رسمی از آن‌ها به پایان رسید. اکنون رئیس‌جمهور نیز با لحنی ستایش‌آمیز، مراتب سپاس خود را از این ورزشکاران و خانواده‌هایشان ابراز کرده است.

دکتر پزشکیان با بازخوانی وقایع مربوط به تیم ملی فوتبال بانوان در مسابقات استرالیا خاطرنشان کرد: «با وجود برخی مشکلات داخلی، اقدام دختران ورزشکار کشورمان در بازگشت به ایران نشان‌دهنده عمق وطن‌دوستی، عرق ملی و غیرت آنان است؛ موضوعی که شایسته قدردانی است و موجب افتخار کشور محسوب می‌شود. از این عزیزان، خانواده‌های آنان و همه ورزشکارانی که با این روحیه در مسیر اعتلای کشور حرکت می‌کنند، صمیمانه تشکر می‌کنیم.»

