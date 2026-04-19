برد پرگل الطلبه با منصوریان با یک هدیه ویژه
الطلبه با هدایت علیرضا منصوریان در لیگ عراق با نتیجه ۳ بر یک الغراف را شکست داد و یک هوادار حریف پس از بازی ساعتی به او هدیه داد.
به گزارش ایلنا، تیم الطلبه در ادامه رقابتهای لیگ ستارگان عراق با هدایت علیرضا منصوریان به روند درخشان خود ادامه داد و موفق شد با نتیجه ۳ بر ۱ الغراف را شکست دهد.
در حالی که الغراف بازی را بهتر آغاز کرد و شروع امیدوارکنندهای داشت، جریان مسابقه در ادامه تغییر کرد. شاگردان منصوریان با استفاده از اخراج بازیکن حریف کنترل بازی را در دست گرفتند و توانستند سه بار دروازه الغراف را باز کنند تا یک پیروزی ارزشمند دیگر را به دست آورند.
این نتیجه نشان داد الطلبه در هفتههای اخیر یکی از آمادهترین تیمهای لیگ عراق بوده و میتواند در ادامه فصل نیز به عنوان یکی از مدعیان مطرح باشد.
نکته جالب این مسابقه استقبال گرم هواداران الغراف از علیرضا منصوریان بود. حتی پس از پایان بازی یکی از هواداران وارد زمین شد و ساعتی را به سرمربی ایرانی هدیه داد؛ صحنهای خاص که محبوبیت بالای منصوریان در فوتبال عراق را نشان میدهد.