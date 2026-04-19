زمان ازسرگیری لیگ یک مشخص شد
با اعلام رسمی مسئولان برگزاری لیگ یک، مسابقات این رقابتها از ۲۴ اردیبهشت از سر گرفته میشود.
به گزارش ایلنا، پس از آنکه سازمان لیگ زمان ازسرگیری رقابتهای لیگ برتر را پس از پایان بازیهای تیم ملی در جام جهانی اعلام کرد، وضعیت ادامه مسابقات لیگ دسته اول نیز مشخص شد.
پیگیریها نشان میدهد مسئولان برگزاری لیگ یک با ارسال نامهای به باشگاههای حاضر در این رقابتها، زمان شروع مجدد مسابقات را ۲۴ اردیبهشت اعلام کردهاند. در این نامه از باشگاهها خواسته شده هرچه سریعتر برای آغاز تمرینات گروهی و برنامههای آمادهسازی تیم خود اقدام کنند.
بر این اساس، تیمها حدود یک ماه فرصت خواهند داشت تا خود را برای ادامه رقابتها آماده کنند. البته تأکید شده این برنامه با توجه به شرایط فعلی کشور و تداوم آتشبس تنظیم شده و در صورت تغییر شرایط، ممکن است زمانبندی مسابقات نیز دستخوش تغییر شود.
طبق برنامهریزی انجامشده، ادامه مسابقات لیگ یک بر اساس همان برنامه هفتگی قبلی برگزار خواهد شد و دیدارهای باقیمانده نیمفصل دوم پیگیری میشود. هر تیم نیز مطابق برنامه در شهر خود میزبان خواهد بود.
گفتنی است لیگ دسته اول در آستانه هفته بیستوچهارم به دلیل شرایط جنگی متوقف شده بود. در بالای جدول تیمهای نساجی، مس شهربابک، صنعت نفت آبادان، سایپا و پارس جنوبی جم رقابت نزدیکی برای صعود دارند و در پایین جدول نیز شهرداری نوشهر، نود ارومیه، مس سونگون و داماش گیلان برای بقا میجنگند.