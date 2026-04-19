به گزارش ایلنا، سیمئونه پس از پایان بازی، ضمن تبریک به رقیب بابت نمایش قدرتمندانه‌شان، به تحلیل عملکرد شاگردانش پرداخت.

بخش‌های مهم صحبت‌های ال‌چولو به شرح زیر است:

چه بگویم؟ فرستادن پیام برای هواداران دشوار است، چون آنچه تیم در حال حاضر به آن نیاز دارد، پیروزی است نه حرف. تنها چیزی که باقی می‌ماند این است که هر روز به کار و تلاش ادامه دهیم. من در رختکن چیزی به بازیکنان نگفتم.

ابتدا به حریف بابت بازی و تلاش بزرگشان تبریک می‌گویم. ما می‌توانستیم روی صحنه گل اول بهتر عمل کنیم، هرچند واکنش خوبی نشان دادیم. نیمه دوم نمایش ما خوب بود و فکر می‌کردیم می‌توانیم در ۹۰ دقیقه کار را تمام کرده و پیروز شویم. با این حال، آن‌ها در لحظات کلیدی بسیار قاطع بودند و در وقت‌های اضافه هم هر دو تیم موقعیت‌هایی برای گلزنی داشتند.

ما از یک نبرد بسیار سنگین و فرسایشی مقابل بارسلونا می‌آمدیم و طبیعی است که در دقایق پایانی تاوان آن فشار را پس بدهید. تیم واکنش خوبی داشت اما در نهایت وارد فضایی شدیم که دیگر توان رقابت در آن باقی نمانده بود. حرف برای گفتن زیاد است.

همه ما بابت این نتیجه غمگین هستیم، ولی قطعاً وجدانی آسوده داریم؛ چرا که می‌دانیم تا حد امکان تلاشمان را به کار بستیم. حالا باید مثل همیشه به مسیرمان ادامه دهیم و برای بازی‌های بعدی آماده شویم.»

انتهای پیام/