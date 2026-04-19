هشدار جدی شوامنی:
اتفاق بعدی در مورد وینیسیوس، ترک زمین مسابقه خواهد بود
ستاره فرانسوی رئال مادرید با مرور سختترین روزهای حضورش در این تیم و چگونگی تأثیر سوتهای اعتراضآمیز و فشارها بر عملکردش، خط قرمز نهایی خود را در برابر توهینهای نژادپرستانه را مشخص کرد.
به گزارش ایلنا، اورلین شوامنی در شب حذف رئال مادرید مقابل بایرن مونیخ در آلیانتس آرنا حضور نداشت؛ او به دلیل محرومیت ناشی از دریافت چند کارت زرد، بازی را از روی سکوها و مانند هر هوادار دیگری تماشا کرد. با این حال، او در این فصل به یکی از ارکان اصلی و غیرقابلجایگزین تیم تبدیل شده است. این وضعیت تفاوت فاحشی با گذشته نهچندان دور دارد؛ زمانی که او تحت ذرهبین بود و سوتهای اعتراضی تماشاگران سانتیاگو برنابئو را تحمل میکرد.
این هافبک فرانسوی در گفتوگویی با «پیووت پادکست»، به بازخوانی روزهایی پرداخت که کانون توجه و انتقادات بود. او در توصیف آن لحظات گفت: «از من یک سپر بلا ساخته بودند. در ۱۰ یا ۲۰ دقیقه ابتدایی بازی، هر بار که توپ به پایم میخورد، تمام ورزشگاه مرا هوو میکردند. چنین وضعیتی یا شما را نابود میکند، یا باعث میشود با خود فکر کنید "شرایط همین است که هست"؛ پس بیاییم روی چیزی که میتوانم کنترل کنم تمرکز کنم و تنها چیزی که در کنترل من بود، عملکردم در زمین بود. سطح فشار در رئال مادرید با هر جای دیگری متفاوت است؛ مردم درباره هر کاری که انجام میدهید، چه خوب و چه بد، صحبت خواهند کرد.»
شوامنی خیلی زود موقعیت را درک کرد و پیش از پاهایش، ذهنیت خود را با شرایط تطبیق داد. او در این باره معتقد است: «همه درباره من و سبک بازیام حرف میزدند. یک یا دو سال پیش، من را بازیکن بدی میدانستند و در ورزشگاه علیه من سوت میزدند؛ بنابراین احساس میکنم سختیهای زیادی را پشت سر گذاشتهام و این موضوع قطعاً از نظر ذهنی به من کمک کرد. اکنون میدانم که هر کاری انجام دهم، مردم باز هم حرف میزنند، پس فقط نادیدهاش میگیرم. بازی برای رئال مادرید بزرگترین صحنه در دنیای ورزش است و این فشار، در واقع یک امتیاز محسوب میشود.»
ملیپوش فرانسوی در بخش دیگری از صحبتهایش به وقایع رخداده برای وینیسیوس و پرستیانی در لیگ قهرمانان اشاره کرد. او بدون هیچ واهمهای و با صراحت کامل به این موضوع واکنش نشان داد.
شوامنی به وضوح هشدار داد: «آنها او را میمون خطاب کردند. احساس میکنم قدم بعدی ما این خواهد بود که بازی را متوقف کنیم. ما دیگر اجازه نخواهیم داد چنین صحنههایی تکرار شود.» این جملات او بدون هیچ ابهامی در فضا طنینانداز شد؛ هشداری صریح در حالی که سر و صدای سکوها همچنان در پسزمینه شنیده میشود.